به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا قافله‌باشی بعد از ظهر شنبه در نشست «هم‌اندیشی خیرین حوزه سلامت با ریاست دانشگاه» ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست، درباره اهمیت مشارکت خیرین در ارتقای سلامت جامعه نکاتی را بیان کرد.

وی با تأکید بر جایگاه مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت اظهار کرد: همراهی خیرین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت ظرفیت‌های نظام سلامت باشد. استفاده از این ظرفیت ارزشمند، در کنار برنامه‌ریزی و هم‌افزایی میان مجموعه دانشگاه و نیکوکاران، می‌تواند به پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای سلامت جامعه کمک کند.

قافله‌باشی با اشاره به ضرورت هم‌فکری و تعامل مستمر با خیرین حوزه سلامت افزود: برگزاری نشست‌های مشترک فرصتی برای شناخت نیازها، بررسی زمینه‌های همکاری و هم‌راستا کردن مشارکت‌های خیرخواهانه با اولویت‌های حوزه سلامت فراهم می‌کند. استمرار این تعاملات می‌تواند به تقویت همکاری میان دانشگاه و خیرین و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی منجر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین نقش رسانه‌ها را در ارتقای سلامت عمومی مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و افزایش آگاهی مردم، به ارتقای سواد سلامت جامعه کمک کنند و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با سلامت را فراهم آورند.

وی تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل سلامت، علاوه بر کمک به اصلاح رفتارهای مرتبط با سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش مشارکت مردم در این حوزه باشد؛ ازاین‌رو، تعامل میان دانشگاه، خیرین و رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف سلامت جامعه اهمیت دارد.