به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی ظهر امروز شنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، اظهار کرد: تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی می‌تواند زمینه تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان بروجرد را فراهم کند.

آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی دارای بیشترین املاک مازاد

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از املاک مازاد دولتی در بروجرد در اختیار آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی قرار دارد، افزود: تعیین تکلیف این املاک در چارچوب مولدسازی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل سایر طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان کمک کند.

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق فرآیند مولدسازی تصریح کرد: باید از ظرفیت املاک دولتی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان به‌درستی استفاده شود.

تأکید بر بهره‌مندی ۱۰ دستگاه اجرایی از محل فروش املاک مازاد

ولدی همچنین با اشاره به تأکید استاندار لرستان مبنی بر بهره‌مندی ۱۰ دستگاه اجرایی شهرستان از محل فروش ۲۷ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: تعیین تکلیف این املاک می‌تواند زمینه تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های عمرانی دستگاه‌های مرتبط را فراهم کند.

در این دیدار که با حضور حسینی، مشاور استاندار لرستان، برگزار شد، محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد، بر ضرورت تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه در شهرستان بروجرد، تأکید کرد.