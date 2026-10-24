ضرورت ورود دستگاه قضاء به نحوه برگزاری نمایشگاه فیتکس+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس در بوستان گفتگو، به دلیل آنچه در برخی اجراهای ورزشی و نمایشی این رویداد مشاهده می‌شود، واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشته است؛ موضوعی که ضرورت بررسی نحوه برگزاری نمایشگاه، ضوابط حاکم بر برنامه‌های اجراشده و مسئولیت نهادهای صادرکننده مجوز را مطرح کرده است.

در تصاویر منتشرشده از این نمایشگاه، اجرای حرکات آکروباتیک و انعطاف‌پذیری با پوشش‌های مورد انتقاد دیده می‌شود؛ مسائلی که پرسش‌هایی درباره رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی در یک رویداد عمومی ورزشی ایجاد کرده است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، صرفاً محتوای اجراهای منتشرشده نیست، بلکه مشخص شدن چگونگی صدور مجوز، نظارت بر برنامه‌ها و مسئولیت دستگاه‌هایی است که امکان برگزاری چنین رویدادی را فراهم کرده‌اند.

ضرورت ورود دادستانی به ابعاد قانونی ماجرا

با توجه به حواشی ایجادشده، انتظار می‌رود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، در چارچوب اختیارات قانونی خود، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند؛ از جمله اینکه مجوز برگزاری نمایشگاه فیتکس از سوی کدام نهاد صادر شده، چه ضوابطی برای اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده و آیا در روند برگزاری این رویداد، تخلفی از مقررات صورت گرفته است یا خیر.

همچنین لازم است مشخص شود مسئولیت نظارت بر محتوای برنامه‌ها، پوشش شرکت‌کنندگان و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با شرایط مجوز بر عهده کدام دستگاه بوده است. در صورتی که تخلفی احراز شود، رسیدگی قانونی به مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط باید در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

ورود دستگاه قضایی به این موضوع می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی ماجرا و جلوگیری از تکرار موارد مشابه کمک کند؛ به‌ویژه آنکه در برگزاری رویدادهای عمومی، تعیین دقیق مسئولیت برگزارکنندگان و نهادهای ناظر، از الزامات رعایت مقررات است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران: از برگزاری نمایشگاه اطلاعی نداشتیم

حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران نیز با تأکید بر اینکه این نمایشگاه زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان برگزار نشده است، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه زیر نظر اداره کل ورزش نبوده و هیچ اطلاعی از آن نداشتیم.

وی افزود: هر اتفاقی در حوزه ورزش تهران رخ دهد، متولی آن اداره کل ورزش و جوانان است و در چنین رویدادهایی نیز باید هماهنگی لازم انجام شود؛ در حالی که این هماهنگی در نمایشگاه فیتکس صورت نگرفته است.

ستوده‌نژاد با اشاره به پیگیری موضوع گفت که مشخص شدن نهاد صادرکننده مجوز در دستور کار قرار دارد و نماینده‌ای نیز برای بررسی وضعیت به محل نمایشگاه اعزام خواهد شد تا پس از ارائه گزارش، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

در مجموع، اکنون پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول صدور مجوز و نظارت بر نمایشگاه فیتکس بوده و چگونه برنامه‌هایی با این حواشی امکان اجرا پیدا کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی موضوع از سوی دادستانی و سایر مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را روشن کند و زمینه رسیدگی قانونی به تخلفات احتمالی را فراهم آورد.