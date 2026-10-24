کاهش دمای هوا طی روزهای آینده و احتمال رگبار و رعدوبرق در استان زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهرگفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز آسمان استان زنجان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: در منطقه طارم، افزایش پوشش ابر نسبت به سایر مناطق استا ن پیش‌بینی می‌شود و با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران در ارتفاعات این شهرستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت جوی فردا ادامه داد: با عبور موج ضعیفی از منطقه، افزایش ابر به‌ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود که این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری‌های محلی باشد.

رحمان‌نیا تصریح کرد: بر همین اساس، در برخی مناطق استان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود در مناطق مستعد، به‌ویژه ارتفاعات و نیمه شمالی استان، شرایط برای بروز ناپایداری‌های موقت جوی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان از روز دوشنبه تا چهارشنبه گفت: طی این مدت، شرایط جوی استان زنجان نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده قابل‌توجهی از نظر بارش پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از روند کاهشی دمای هوا طی روزهای آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، دمای هوا در روزهای پیش رو کاهش خواهد یافت و لازم است شهروندان به تغییرات دمایی توجه داشته باشند.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی توصیه کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شهرستان طارم و نیمه شمالی استان، شهروندان و فعالان بخش‌های مختلف ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، در برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.