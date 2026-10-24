به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاحیه کشوری کانون‌های ورزش دانش‌آموزی که با مشارکت سه هزار دانش‌آموز ورزشکار و به میزبانی استان قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، بر نقش ورزش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان تأکید کرد.

جعفری با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد ملی، به‌ویژه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین، معاون تربیت‌بدنی و سلامت استان و همکاران اجرایی، از حضور مسئولان کشوری و استانی در این آیین تقدیر کرد و تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش قزوین برای میزبانی منسجم و شایسته این برنامه را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به تقارن این برنامه با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، این بانوی بزرگوار را الگویی ارزشمند برای زندگی دانست و بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به ارزش‌هایی همچون تعهد، نظم، عفاف و حجاب تأکید کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه کانون‌های ورزش دانش‌آموزی بستری مناسب برای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی و تربیتی هستند، اظهار کرد: این کانون‌ها فراتر از آموزش مهارت‌های ورزشی، زمینه تقویت مسئولیت‌پذیری، کار تیمی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و مدیریت توانمندی‌های دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

پیوند مدرسه، خانواده و محله با توسعه کانون‌های ورزشی

وی افزود: ایجاد و توسعه کانون‌های ورزش دانش‌آموزی، پیوند هدفمندی میان دانش‌آموز، خانواده و مدرسه برقرار می‌کند و با گسترش ارتباط مدرسه و محله، زمینه ترویج سبک زندگی سالم و فعال را فراهم می‌سازد.

جعفری با تأکید بر نقش این کانون‌ها در تحقق عدالت تربیتی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی و تقویت هویت ملی و اسلامی دانش‌آموزان نیز نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به محیط‌ها و فرصت‌های یادگیری، کانون‌های ورزش دانش‌آموزی را فرصتی برای غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فعالیت‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان در عرصه ورزش عنوان کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۲۳ هزار و ۱۸۴ کانون ورزش دانش‌آموزی در سراسر کشور خبر داد و به فعالیت کانون‌هایی با رویکردهای متنوع، از جمله کانون‌های نشان، قهرمان و کانون‌های ویژه مناطق محروم اشاره کرد.

جعفری در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران اجرای این برنامه، آیین افتتاحیه کشوری کانون‌های ورزش دانش‌آموزی را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) افتتاح کرد.