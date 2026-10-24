به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان سمنان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، پیگیری مستمر اعتبارات ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: وضعیت پروژه‌ها باید به‌صورت موردی بررسی و طرح‌های قابل بهره‌برداری تا پایان سال و دهه فجر مشخص شوند تا برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل و افتتاح آن‌ها انجام گیرد.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت پیگیری اعتبارات ملی افزود: میزان جذب این اعتبارات در مقایسه با منابع استانی، اهمیت پیگیری مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد و مدیران باید روند تخصیص و جذب منابع را از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی با جدیت دنبال کنند.

کولیوند تصریح کرد: در مواردی که اعتبارات موردنیاز تخصیص نیافته یا امکان جذب آن فراهم نشده است، دلایل و مستندات مربوط باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شود تا موضوع از مسیرهای قانونی و اداری پیگیری و موانع موجود برطرف شود.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری اعتبارات ملی نباید به مکاتبات اداری محدود شود، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در وزارتخانه‌های مربوط، برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مستقیم، زمینه تأمین منابع موردنیاز پروژه‌ها را فراهم کنند و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را ارائه دهند.

استاندار سمنان همچنین خواستار بررسی تفکیکی پروژه‌های ملی و استانی، اعتبارات تخصیص‌یافته، سهم هر دستگاه اجرایی و میزان پیشرفت طرح‌ها شد و تأکید کرد: عملکرد دستگاه‌ها باید بر اساس میزان پیگیری، جذب منابع و پیشرفت پروژه‌ها ارزیابی شود تا نقاط قوت و ضعف مشخص و اقدامات اصلاحی متناسب اتخاذ شود.