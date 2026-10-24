به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه به فدراسیون فوتبال انتخاب یحیی گل‌محمدی را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال امید ایران تبریک گفت.

حدادی در حالی انتخاب سرمربی پیشین پرسپولیس را به عنوان سرمربی تیم امید تبریک گفته است که در تابستان گذشته چند ملی پوش ۲۰ تا ۲۲ سال نظیر دانیال ایری، پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی فر را انجام داد و حالا باید بازیکنانش را در اختیار این سرمربی قرار دهد.

یحیی گل محمدی پس از نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال از سرمربیگری دهوک عراق کنار کشید و طی تفاهم سه جانبه با مسئولان این باشگاه و فدراسیون فوتبال هدایت تیم امید را تا المپیک ۲۰۲۸ بر عهده گرفت.