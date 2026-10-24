به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی‌بیرانوند ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران شهرستان خرم‌آباد که در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی در عبور از بحران‌ها اظهار کرد: ملت ایران با وجود تجربه حوادث سخت و تلخی همچون ترور فرماندهان نظامی، تخریب زیرساخت‌ها و شهادت رهبر انقلاب، انسجام و اتحاد خود را حفظ کرد و در برابر دشمنان متجاوز ایستاد.

وی افزود: انسجام اجتماعی از ظرفیت‌های مهم جامعه برای عبور از شرایط دشوار است و می‌تواند دستاوردهای سیاسی و نظامی به همراه داشته باشد. همچنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امدادی در شرایط بحرانی، نقشی مؤثر در تقویت روحیه و امید مردم ایفا می‌کند.

هماهنگی دستگاه‌های امدادی؛ ضرورتی برای مدیریت بحران

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه عملکرد هماهنگ مجموعه‌های امدادی در جنگ‌های اخیر به حفظ آرامش روانی جامعه کمک کرده است، تصریح کرد: جوامع زمانی می‌توانند در برابر دشواری‌ها مقاومت کنند که عملکرد نهادهای اجرایی و نظام حکمرانی برای مردم امیدبخش و رضایت‌بخش باشد؛ ازاین‌رو، هماهنگی و انسجام نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

بارانی‌بیرانوند با تأکید بر ضرورت درس‌آموزی از حوادث گذشته گفت: جنگ را می‌توان دانشگاهی برای یادگیری دانست که باید از تجربه‌های آن برای بهبود عملکرد در رویدادهای آینده استفاده کرد.

وی ادامه داد: با وجود عملکرد قابل قبول مجموعه‌های امدادی در جنگ‌های اخیر، این پرسش مطرح است که آیا با تبادل تجربه‌ها می‌توان سرعت و کیفیت عملیات امداد و نجات و آواربرداری را افزایش داد؟ پاسخ مثبت است و باید با بررسی کارشناسی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کنیم.

شهردار خرم‌آباد هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل و مشکلات حوزه امداد و نجات و دستیابی به راهکارهای مشترک برای مدیریت بهتر بحران‌های آینده عنوان کرد و افزود: تجربه‌های گذشته باید به‌صورت تخصصی بررسی و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند تا با هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها، خدمات مؤثرتری به مردم ارائه شود.

ساماندهی صحنه حادثه و مدیریت تردد در مناطق آسیب‌دیده

بارانی‌بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه حوادث گذشته، بر ضرورت ساماندهی صحنه حادثه و مدیریت تردد در محدوده‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: در برخی حوادث، با وجود کنترل مسیرهای اصلی، افراد از معابر و محله‌های اطراف به سمت محل حادثه حرکت می‌کنند و حضور جمعیت در صحنه می‌تواند روند عملیات امدادی را با اختلال مواجه کند.

وی با بیان اینکه بخشی از افراد حاضر در محل حادثه، خود از آسیب‌دیدگان یا خانواده‌های داغ‌دیده هستند، افزود: حضور این افراد در شرایط هیجانی قابل درک است، اما باید سازوکار مشخصی برای مدیریت صحنه، ساماندهی افراد و ایجاد هماهنگی میان نیروهای حاضر پیش‌بینی شود تا عملیات امداد و نجات با نظم و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

شهردار خرم‌آباد همچنین بر ضرورت مشخص بودن مسئولیت‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری در عملیات تأکید کرد و گفت: باید از پیش مشخص باشد که دستورات عملیاتی از سوی چه کسی صادر می‌شود، هماهنگی ماشین‌آلات و تجهیزات چگونه صورت می‌گیرد و عملیات بازگشایی مسیرها و آواربرداری بر چه مبنایی انجام می‌شود.

سرعت آواربرداری نباید جان افراد را به خطر بیندازد

وی با تأکید بر اینکه سرعت در آواربرداری نباید به بهای به خطر افتادن جان افراد تمام شود، تصریح کرد: در برخی حوادث، افرادی زنده و سالم از زیر آوار خارج شده‌اند؛ بنابراین، نباید صرفاً با هدف پاکسازی سریع محیط، عملیات آواربرداری را پیش برد.

بارانی‌بیرانوند خاطرنشان کرد: روش‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که احتمال شناسایی و نجات افراد گرفتار در زیر آوار به حداکثر برسد. رعایت اصول فنی و هماهنگی میان نیروهای امدادی و تجهیزات عملیاتی، از الزامات مهم در این زمینه است.

ضرورت تقویت و پراکنش تجهیزات امدادی در سطح شهر

شهردار خرم‌آباد در ادامه با اشاره به اهمیت آمادگی لجستیکی دستگاه‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی گفت: تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات امدادی باید به میزان کافی در سطح شهر پیش‌بینی و توزیع شوند تا در صورت آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت‌های عملیاتی، امکان تداوم امدادرسانی و بازیابی توان مجموعه‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت ماشین‌آلات در برخی شرایط بحرانی افزود: لازم است برای سناریوهای مختلف، از جمله آسیب‌دیدن تجهیزات و ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود؛ زیرا تمرکز امکانات در یک نقطه و از دست رفتن آنها می‌تواند توان امدادرسانی شهر را با اختلال جدی مواجه کند.

بارانی‌بیرانوند با یادآوری تجربه همکاری دستگاه‌ها در حوادث گذشته بیان کرد: در برخی مقاطع، هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف، از جمله ارتش و شهرداری، زمینه تأمین تجهیزات حفاظتی مورد نیاز را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: این تجربه‌ها نشان می‌دهد همکاری بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک می‌تواند توان مدیریت بحران را افزایش دهد و زمینه پاسخ‌گویی مؤثرتر به حوادث احتمالی آینده را فراهم کند.