به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری گفت: پارک بهشت یکی از پروژه‌های عمرانی در محدوده هدف بازآفرینی شهری زنجان است که با هدف تبدیل قبرستان قدیمی محله نجف‌آباد به فضای سبز و محیطی عمومی برای استفاده شهروندان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه برعهده شهرداری زنجان است، افزود: شهرداری برای احداث این پارک ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و اداره‌ کل راه و شهرسازی استان نیز در چارچوب اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، در تأمین منابع مالی آن مشارکت می‌کند.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌ کل راه و شهرسازی استان زنجان با تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، بیان کرد: تاکنون سنگفرش به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد و جدول‌گذاری به طول دو هزار و ۷۰۰ متر با پیشرفت ۹۰ درصد انجام شده است.

حیدری ادامه داد: بتن‌ریزی زمین بازی به مساحت ۳۲۰ مترمربع، اجرای دیوار سنگی به حجم دو هزار مترمکعب، خاک‌ریزی نباتی فضای سبز به حجم ۸ هزار مترمکعب و تخریب جداول و بتن‌های موجود به حجم ۳۰۰ مترمکعب نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به ادامه عملیات اجرایی در بخش‌های دیگر پارک، گفت: ساختمان نگهبانی و سرویس‌های بهداشتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجرا است و تأسیسات برقی پروژه نیز به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان درباره وضعیت اعتبارات این پروژه، اظهار کرد: تاکنون ۱۷ میلیارد تومان از سوی شهرداری زنجان برای اجرای پارک بهشت هزینه شده است که از این میزان، سه میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌عنوان کمک مالی به شهرداری اختصاص خواهد یافت.

حیدری با بیان اینکه حمایت از پروژه‌های عمرانی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری با هدف بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محلات انجام می‌شود، افزود: پیش‌بینی شده است حمایت اعتباری از پروژه پارک بهشت در سال مالی آینده نیز برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده ادامه یابد.

او خاطرنشان کرد: احداث پارک بهشت علاوه بر تبدیل محدوده قبرستان قدیمی محله نجف‌آباد به فضای سبز و عمومی می‌تواند به افزایش فضاهای تفریحی، بهبود سیمای شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده کمک کند.