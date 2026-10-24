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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

تبریک اژه‌ای از قهرمانی ورزشکاران ایران در پاراآسیایی

تبریک اژه‌ای از قهرمانی ورزشکاران ایران در پاراآسیایی

رئیس قوه قضاییه در پیامی، قهرمانی و درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی پیامی قهرمانی‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی‌ها و درخشش ورزشکاران غیور ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و کسب مدال‌های ارزشمند در این آوردگاه بزرگ، حقیقتاً مسرت‌بخش بود. قهرمانان جانباز و توان‌یاب ما که با نام «جان فدای ایران قوی» در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده بودند، نشان دادند که هیچ محدودیتی جلودار عزم و اراده و غیرت ایرانی آنها نیست.

این پیروزی غرورآفرین را به محضر رهبری معظم انقلاب، ملت سلحشور ایران اسلامی و جامعه ورزشی کشور بالاخص ورزشکاران گرانقدر جانباز و توان‌یاب تبریک می‌گویم و دوام توفیقات و قهرمانی‌های آنان را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6988339

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