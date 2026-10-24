صدور شناسه یکتا گامی در پیشگیری از تخلفات ملکی و ساختمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در نشست پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت تحول در فرایندهای اداری و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات اظهار کرد: عبور از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در تسریع و تسهیل امور، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر لزوم اتصال همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شهرداری‌ها، به سامانه‌های مربوط تأکید کرد و گفت: صدور شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی و واحدهای مشمول قانون از الزامات مهم در ساماندهی امور املاک و ساخت و ساز و پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم است، افزود: صدور شناسه یکتا می‌تواند با افزایش شفافیت در فرایندهای مرتبط با املاک و ساخت‌وساز، زمینه ارتکاب جرائم و تخلفات را کاهش داده و از تشکیل و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی جلوگیری کند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره مزایا و آثار اجرای این طرح را ضروری دانست و تصریح کرد: تبیین ابعاد مختلف شناسه یکتا و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره فواید آن برای مردم، به‌ویژه از طریق فضای مجازی، از عوامل اصلی موفقیت در اجرای این قانون است.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان شهرداری‌ها، اداره کل ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی تکالیف قانونی و تسریع در فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای کامل این طرح شد.