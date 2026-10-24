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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

صدور شناسه یکتا گامی در پیشگیری از تخلفات ملکی و ساختمانی است

صدور شناسه یکتا گامی در پیشگیری از تخلفات ملکی و ساختمانی است

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: صدور شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی و واحدهای مشمول قانون از الزامات مهم در ساماندهی امور املاک و ساخت و ساز و پیشگیری از بروز تخلفات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در نشست پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت تحول در فرایندهای اداری و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات اظهار کرد: عبور از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در تسریع و تسهیل امور، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر لزوم اتصال همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شهرداری‌ها، به سامانه‌های مربوط تأکید کرد و گفت: صدور شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی و واحدهای مشمول قانون از الزامات مهم در ساماندهی امور املاک و ساخت و ساز و پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم است، افزود: صدور شناسه یکتا می‌تواند با افزایش شفافیت در فرایندهای مرتبط با املاک و ساخت‌وساز، زمینه ارتکاب جرائم و تخلفات را کاهش داده و از تشکیل و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی جلوگیری کند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره مزایا و آثار اجرای این طرح را ضروری دانست و تصریح کرد: تبیین ابعاد مختلف شناسه یکتا و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره فواید آن برای مردم، به‌ویژه از طریق فضای مجازی، از عوامل اصلی موفقیت در اجرای این قانون است.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان شهرداری‌ها، اداره کل ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی تکالیف قانونی و تسریع در فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای کامل این طرح شد.

کد مطلب 6988343

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