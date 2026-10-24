پورذهبی: توسعه ورزش کردستان نیازمند حمایت از جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، اظهار کرد: ورزش علاوه بر پرورش استعدادها، در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه نقش مهمی دارد و باید برای توسعه آن برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انگیزه رقابت و پیروزی در میان ورزشکاران افزود: باید با پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، زمینه پیشرفت ورزشکاران و دستیابی آنان به موفقیت‌های بیشتر فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اهمیت امکانات و زیرساخت‌های ورزشی عنوان کرد: نگهداری مناسب از مجموعه‌های ورزشی، رسیدگی به زمین‌های ورزشی و تأمین روشنایی ورزشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده شود.

پورذهبی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ورزش جوانان و بانوان گفت: جوانان نباید در برنامه‌ریزی‌های ورزشی نادیده گرفته شوند، بلکه باید متناسب با استعدادها و نیازهای آنان فرصت فعالیت و پیشرفت فراهم شود. همچنین توسعه ورزش بانوان و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر آنان در رشته‌های مختلف ضروری است.

وی با اشاره به پیشرفت ورزش کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان گسترده است و باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای شناسایی و پرورش استعدادها انجام شود؛ چراکه حمایت از ورزش جوانان، زمینه‌ساز ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، ابتکار عمل را از الزامات مدیریت دانست و افزود: مدیران نباید صرفاً منتظر فراهم شدن شرایط باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی، پیگیری و خلق موقعیت‌های جدید، زمینه پیشرفت و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند.

پورذهبی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌کرد تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری صحیح از امکانات و منابع موجود می‌تواند به توسعه ورزش استان و حمایت مؤثرتر از نسل جوان کمک کند.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و ورزشکاران برگزار شد، از کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان تجلیل شد.