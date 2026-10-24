به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زنده‌یه‌وکیلی بعدازظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌ آبرسانی روستای سوزان از توابع شهرستان خنداب اظهار داشت: در استان مرکزی و علیرغم تمامی مشکلات، موانع، تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی، با رویکردی جهادی تمام ظرفیت‌ها بکار گرفته شده تا در حوزه آب و فاضلاب روستایی و شهری کمترین آسیب متوجه مردم شود.

وی افزود: در شرایط بحرانی، تمامی منابع و امکانات با هم‌افزایی مدیران پای کار آمده تا چالش‌های ناشی از افت سطح آب چاه‌ها، فرسودگی شبکه‌های قدیمی و افزایش جمعیت مناطق به سرعت مدیریت شود.

استاندار مرکزی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه توسعه و اصلاح شبکه‌ها تصریح کرد: با گزارش‌های ارائه‌شده، این پروژه و طرح‌های مشابه به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شده‌اند که تا سالیان متمادی آب سالم و بهداشتی پایدار را در اختیار اهالی روستاها قرار خواهند داد و این مسیر توسعه بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت صیانت همگانی از این نعمت الهی تاکید کرد: همان‌گونه که این آب ارزشمند با هزینه‌های گزاف و چندین برابر قیمت تمام‌شده به منازل مردم می‌رسد، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی نیز باید سرلوحه کار قرار گیرد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: صرفه‌جویی به معنای عدم مصرف نیست، بلکه به معنای حساب‌وکتاب دقیق و دوری از اسراف است تا قطره‌قطره این سرمایه ملی حفظ شود.

زنده‌یه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی دشمنان بیان کرد: اکنون کشور در یک جنگ نابرابر و نامتقارن با بزرگ‌ترین ابرقدرت‌های دنیا قرار دارد و با وجود گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، دولت مردمی لحظه‌ای در خدمت‌رسانی کوتاهی نکرده است.

وی ادامه داد: زمانی که دشمن صهیونیستی و آمریکایی زیرساخت‌های آب و برق ما را تهدید می‌کند، به این معناست که تداوم تولید، توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های خورشیدی، پایداری شبکه و صرفه‌جویی صحیح، اکنون به یک جبهه مقاومت و مبارزه تبدیل شده است.

استاندار مرکزی گفت: تولید پایدار و ایستادگی در سنگر خدمت، کمکی بزرگ به استقلال کشور است و به لطف الهی و به برکت خون شهدا، به‌زودی شاهد شکست دشمن، ذلت و خواری مستکبران و بیرون راندن آن‌ها از منطقه خواهیم بود.

اجرای طرح‌های تامین و اصلاح شبکه آب برای ۵۰ درصد روستاهای خنداب

فرماندار خنداب نیز در این آیین با اشاره به اقدامات گسترده دولت در حوزه زیرساخت‌های روستایی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هم‌اکنون ۵۰ درصد روستاهای این شهرستان یا در بخش شبکه آبرسانی در حال اصلاح هستند و یا برای رفع تنش آبی آن‌ها منابع جدید پیش‌بینی شده است.

ابراهیم رستمی افزود: به برکت خون شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای عملیات رمضان، امسال توانسته‌ایم دو پروژه مهم را افتتاح کنیم و اکنون نیز پروژه جدید آبرسانی با نام مبارک یکی از شهدای گرانقدر به بهره‌برداری می‌رسد.

رستمی بیان کرد: برخی از این طرح‌ها مربوط به تامین آب شرب روستایی و برخی دیگر ناظر بر ایجاد منابع جدید آب است که در شرایط سخت خشکسالی‌های اخیر، گامی بسیار بزرگ و ارزشمند محسوب می‌شود، اینکه برای نیمی از روستاهای شهرستان برنامه‌های اجرایی مشخصی جهت رفع تنش آبی و اصلاح شبکه تعریف و عملیاتی شده، نشان‌دهنده همت و کار جهادی مجموعه مدیریت استان و شهرستان است.