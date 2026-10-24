به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد تا ساعت ۱۳ روز شنبه به وقت محلی، ۱۳۵ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شده‌اند. به گفته لوران نونز، مقام‌ها ۱۳۶ تجمع با حضور حدود ۳۵ هزار نفر را ثبت کرده‌اند؛ در حالی که شنبه گذشته در همین ساعت، ۲۶۴ تجمع با مشارکت ۶۰ هزار نفر برگزار شده بود.

نونز افزود تاکنون حادثه مهمی رخ نداده و پلیس پاریس نیز وضعیت این شهر را در ظهر روز شنبه آرام توصیف کرده است.

به گفته وزیر کشور فرانسه، پلیس در جریان این اعتراضات انواع سلاح و تجهیزات از جمله گلوله‌های فلزی و سربی، مواد آتش‌زا، سلاح‌های دست‌ساز، شمشیر و سلاح‌های بادی را ضبط کرده است.

در پاریس، معترضان راهپیمایی خود را از منطقه پورت دِ ایتالی به سمت پورت دِ ونسن در مسیری مورد تأیید پلیس آغاز کردند. این تجمع قرار بود از ساعت ۱۴ تا ۱۹ به وقت محلی ادامه داشته باشد.

در پی نگرانی‌ها از تکرار ناآرامی‌ها، موزه‌های مهم پاریس از جمله لوور، اورسی و پیکاسو تعطیل ماندند. برخی فروشگاه‌ها در نزدیکی میدان واندوم نیز تعطیل شدند و شرکت ال‌وِی‌اِم‌اِچ تدابیر امنیتی را در فروشگاه‌های لویی ویتون، دیور و بولگاری افزایش داد.

اعتراضات آخر هفته گذشته به آسیب‌ دیدن یا غارت حدود ۳ هزار فروشگاه در سراسر فرانسه منجر شده بود.