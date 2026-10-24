ورمقانی: توسعه ورزش کردستان نیازمند جذب منابع و حمایت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان، با اشاره به نقش ورزش در افزایش نشاط اجتماعی اظهار کرد: برنامه‌های هفته تربیت بدنی در استان با استقبال خوب شهروندان همراه شد که این موضوع بیانگر جایگاه ورزش در ایجاد شادابی و پویایی جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی افزود: بخشی از انتظارات فعالان این حوزه به دلیل محدودیت منابع مالی محقق نشده است، در حالی که هزینه‌های ورزش، به‌ویژه در بخش تأمین تجهیزات و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های خارجی، بالاست.

معاون استاندار کردستان استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران را ضروری دانست و گفت: مدیران استانی و شهرستانی و رؤسای هیئت‌های ورزشی باید از ارتباطات و ظرفیت‌های خود برای جذب حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و بهره‌گیری از منابع مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کنند.

ورمقانی با اشاره به کسب مدال توسط ورزشکاران کردستانی در المپیک و پارالمپیک ژاپن، بر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای پرورش استعدادهای ورزشی تأکید کرد و افزود: مدیرکل ورزش و جوانان استان با هدف‌گذاری و نگاه آینده‌نگرانه برای تربیت ورزشکاران در تراز قهرمانی جهان، مسئولیت این مجموعه را پذیرفته است.

وی همچنین کمبود نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان و شهرستان‌ها را از دیگر مسائل این حوزه عنوان کرد و گفت: سیاست کوچک‌سازی دولت و تفکیک وظایف تصدی‌گری از تولی‌گری، محدودیت‌هایی را برای جذب نیرو ایجاد کرده است.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اجرای اثربخش این سیاست مستلزم آن است که خدمات قابل واگذاری به‌طور کامل به بخش خصوصی سپرده شود؛ در غیر این صورت، باید کمبود نیروی انسانی از طریق جذب نیرو یا انتقال کارکنان متقاضی از سایر دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

در پایان این مراسم، از مدیران و کارکنان برتر ادارات ورزش و جوانان استان و شهرستان‌های کردستان تجلیل شد.