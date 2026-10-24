قهرمان نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان مشخص شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بولینگ و بیلیارد به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، اقدام به برگزاری نخستین دوره رقابت های شوت اوت در بخش بانوان کرد.

این رقابت ها امروز (شنبه ۲ آبان) با حضور ۱۵ بازیکن و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد برگزار شد و با قهرمانی سعیده سادات صنعتی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای مراحل نیمه نهایی و فینال این دوره مسابقات به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی

*ستایش امیرعظیمی ۸ - فاطمه حقایقی ۴۳

* صبا موسوی ۱۹ - سعیده سادات صنعتی ۲۹

فینال

*سعید سادات صنعتی ۲۷ - فاطمه حقایقی ۱۷

بدین ترتیب رده بندی نهایی بازیکنان برتر در نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان به این شرح است:

۱- سعیده سادات صنعتی (استان البرز)

۲- فاطمه حقایقی (استان فارس)

۳- ستایش امیرعظیمی (استان تهران) و صبا موسوی (استان فارس)

منصور مقدم مسول برگزاری و سرداور این دوره مسابقات شوت اوت بانوان بود.