قهرمان نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان مشخص شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بولینگ و بیلیارد به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، اقدام به برگزاری نخستین دوره رقابت های شوت اوت در بخش بانوان کرد.
این رقابت ها امروز (شنبه ۲ آبان) با حضور ۱۵ بازیکن و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد برگزار شد و با قهرمانی سعیده سادات صنعتی به پایان رسید.
نتایج دیدارهای مراحل نیمه نهایی و فینال این دوره مسابقات به این شرح است:
مرحله نیمه نهایی
*ستایش امیرعظیمی ۸ - فاطمه حقایقی ۴۳
* صبا موسوی ۱۹ - سعیده سادات صنعتی ۲۹
فینال
*سعید سادات صنعتی ۲۷ - فاطمه حقایقی ۱۷
بدین ترتیب رده بندی نهایی بازیکنان برتر در نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان به این شرح است:
۱- سعیده سادات صنعتی (استان البرز)
۲- فاطمه حقایقی (استان فارس)
۳- ستایش امیرعظیمی (استان تهران) و صبا موسوی (استان فارس)
منصور مقدم مسول برگزاری و سرداور این دوره مسابقات شوت اوت بانوان بود.
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