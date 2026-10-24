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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

قهرمان نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان مشخص شد 

قهرمان نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان مشخص شد 

نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار شد و برترین های شرکت کننده در آن مشخص شدند؛ سعیده سادات صنعتی قهرمان این دوره مسابقات شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بولینگ و بیلیارد به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی، اقدام به برگزاری نخستین دوره رقابت های شوت اوت در بخش بانوان کرد.

این رقابت ها امروز (شنبه ۲ آبان) با حضور ۱۵ بازیکن و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد برگزار شد و با قهرمانی سعیده سادات صنعتی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای مراحل نیمه نهایی و فینال این دوره مسابقات به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی
*ستایش امیرعظیمی ۸ - فاطمه حقایقی ۴۳
* صبا موسوی ۱۹ - سعیده سادات صنعتی ۲۹

فینال
*سعید سادات صنعتی ۲۷ - فاطمه حقایقی ۱۷

بدین ترتیب رده بندی نهایی بازیکنان برتر در نخستین دوره رقابت های شوت اوت بانوان به این شرح است:

۱- سعیده سادات صنعتی (استان البرز)
۲- فاطمه حقایقی (استان فارس)
۳- ستایش امیرعظیمی (استان تهران) و صبا موسوی (استان فارس)

منصور مقدم مسول برگزاری و سرداور این دوره مسابقات شوت اوت بانوان بود.

کد مطلب 6988353

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