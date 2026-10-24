به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده عصر شنبه در چهارمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵، از تأمین مالی ۴۴۵ میلیارد تومانی پروژه‌های نیمه‌تمام فارس در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع‌تر املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تشریح عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مولدسازی گفت: در این مدت، پنج ملک مازاد آموزش و پرورش استان به ارزش ۶۴ میلیارد تومان، ۴۷ ملک دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ارزش ۳۷۰ میلیارد تومان و یک ملک اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس به ارزش ۱۱ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

۱.۵ همت منابع در مسیر تأمین مالی پروژه‌ها

تقی‌زاده با اشاره به پروژه‌های کلان در دست اجرا افزود: تأمین مالی و تکمیل ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز با همکاری شهرداری به ارزش ۸۱۲ میلیارد تومان، تهاتر مطالبات قطعی خط آبرسانی از سد درودزن به شهرستان خرامه به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان و تهاتر دو ملک مازاد آموزش و پرورش با مطالبات قطعی پیمانکاران نهضت مدرسه‌سازی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، از مهم‌ترین طرح‌های در آستانه نهایی‌شدن است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در مراحل اجرایی تأمین مالی و تهاتر قرار دارند و با نهایی‌شدن آن‌ها، زمینه تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی استان فراهم می‌شود.

تسریع در فروش املاک مازاد دستگاه‌ها

در این نشست، پیشنهاد واگذاری فرآیند فروش املاک دارای مجوز از کارگروه ملی نیز بررسی شد و بر اساس تصمیم اتخاذشده، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل بازآفرینی و بافت‌های فرسوده فارس برای برگزاری مزایده عمومی با اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان همکاری می‌کنند.

همچنین موضوع قیمت‌گذاری مجدد و برگزاری مزایده عمومی املاک دارای مجوز فروش آموزش و پرورش، تأمین مالی تکمیل و آزادسازی حریم باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز با استفاده از ملک دارای مجوز فروش در میدان کوزه‌گری و نحوه همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان فارس با شهرداری شیراز برای تأمین اعتبار و تکمیل ورزشگاه پارس بررسی شد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.