به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل، نیازها و فرصت‌های توسعه بخش سلفچگان به پیشنهاد نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و با حضور مسئولان شهرستانی و بخش بعدازظهر شنبه در بخشداری سلفچگان برگزار شد و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نیازهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت.



در این نشست، استفاده از منابع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار به‌عنوان دو محور تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز بخش مطرح شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای هدایت این منابع به سمت رفع مشکلات و محرومیت‌زدایی تأکید شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در این نشست با اشاره به مسائل و کمبودهای سلفچگان اظهار کرد: این بخش با وجود مشکلات موجود، ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیشرفت دارد و لازم است مسئولان با برنامه‌ریزی و همکاری مشترک، زمینه بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را فراهم کنند.



وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردم افزود: مدیریت مؤثر زمانی معنا پیدا می‌کند که در برابر مشکلات راهکارهای عملی ارائه شود و برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم تلاش بیشتری صورت گیرد.



منطقه ویژه اقتصادی فرصتی برای توسعه سلفچگان



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، همجواری سلفچگان با منطقه ویژه اقتصادی را از ظرفیت‌های مهم این بخش دانست و بر ضرورت استفاده از توان مجموعه‌های اقتصادی برای تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات منطقه تأکید کرد.



روانبخش تصریح کرد: اولویت‌های عمرانی و خدماتی بخش باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های قانونی خود، در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و بهبود خدمات‌رسانی به مردم مشارکت کنند.



در پایان این نشست، تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان مرتبط به تصویب رسید تا مشکلات و نیازهای بخش سلفچگان شناسایی و اولویت‌بندی شود و ظرفیت شرکت‌ها و صنایع منطقه در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی و مالیات‌های نشان‌دار مورد بررسی قرار گیرد.



بر اساس تصمیم اتخاذشده، این کارگروه موظف است راهکارهای اجرایی تأمین منابع و پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز را تدوین کند و زمینه مشارکت هدفمند مجموعه‌های اقتصادی در توسعه بخش و رفع محرومیت‌های آن را فراهم آورد.