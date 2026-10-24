  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

پلیس فرانسه با گاز اشک‌آور تجمع دانشجویان در لیون را متفرق کرد

پلیس فرانسه با گاز اشک‌آور تجمع دانشجویان در لیون را متفرق کرد

پلیس شهر لیون فرانسه برای متفرق کردن حدود ۱۵۰ دانشجو که با وجود ممنوعیت دولتی قصد برگزاری تجمع داشتند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پلیس شهر لیون در مرکز فرانسه تجمع دانشجویان در نزدیکی دانشگاه لیون ۳ را که با وجود ممنوعیت دولتی برگزار شده بود، با استفاده از گاز اشک‌آور متفرق کرد.

به گزارش پایگاه خبری اَکتیو، حدود ۱۵۰ نفر قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند، اما نیروهای انتظامی از آنان خواستند محوطه مقابل دانشگاه را ترک کنند. پس از آنکه شماری از جوانان از این کار امتناع کردند، نیروهای پلیس در جریان درگیری برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

پیش‌تر، استاندار منطقه رون برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر، برگزاری هرگونه تجمع عمومی در روز ۲۴ اکتبر را ممنوع کرده بود. همچنین تدابیر امنیتی در سراسر شهر افزایش یافت و شمار بیشتری از نیروهای پلیس و ژاندارمری در خیابان‌ها مستقر شدند.

استاندار همچنین از ساعت ۲۳ روز شنبه تا ساعت ۶ صبح یکشنبه مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرد.

کد مطلب 6988367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها