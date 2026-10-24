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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

هشدار پاکستان به اتباعش درباره خطرات سفر خاورمیانه‌ای

هشدار پاکستان به اتباعش درباره خطرات سفر خاورمیانه‌ای

وزارت امور دینی پاکستان به شهروندان این کشور درباره احتمال اختلال در پروازهای هوایی به مقصد خاورمیانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، وزارت امور دینی پاکستان امروز شنبه به شهروندان این کشور درباره احتمال اختلال در پروازهای هوایی به مقصد خاورمیانه هشدار داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شهروندانی که قصد سفر به خاورمیانه را دارند، باید نسبت به احتمال بروز اختلال در پروازهای هوایی هوشیار باشند.

این وزارتخانه همچنین از مسافران و برگزارکنندگان سفرهای زیارتی خواست پیش از حرکت، از تأیید رزروهای خود اطمینان حاصل کنند.

در این بیانیه اعلام شده است که این هشدار شامل پروازهایی می‌شود که شرکت‌های هواپیمایی از مسیر خاورمیانه انجام می‌دهند.

مقام‌های پاکستانی همچنین از برگزارکنندگان سفرها خواسته‌اند در صورت لغو یا تأخیر پروازها، تمهیدات جایگزینی برای حمل‌ونقل و اقامت مسافران در نظر بگیرند.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که تنش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است و نگرانی‌هایی درباره تأثیر احتمالی این تنش‌ها بر رفت‌وآمد هوایی و سفر میان پاکستان و کشورهای خاورمیانه وجود دارد.

کد مطلب 6988373

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