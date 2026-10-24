لزوم اصلاح فوری قانون تسهیل؛ جذب ۶۵ هزار کارشناس در سه سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرگزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (شنبه) در مراسم روز ملی کارشناس، قانون تسهیل را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و وکلا دانست و اظهار کرد: تصویب یک قانون در یک دوره مجلس و اجرای آن در دوره بعد ممکن است ایرادات آن را آشکار کند؛ بنابراین باید برای رفع این اشکالات اقدام کرد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مجموعه‌های کارشناسی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرادات جدی به قانون تسهیل وارد است و اصلاح آن باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

افزایش شمار کارشناسان و کاهش پرونده‌های ارجاعی

سرگزی با مقایسه آمار جذب کارشناسان رسمی در دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر گفت: در طول ۸۴ سال فعالیت نهاد کارشناسی، حدود ۴۵ هزار کارشناس در سراسر کشور جذب شده‌اند؛ اما طی سه سال اخیر، حدود ۶۵ هزار نفر به این مجموعه اضافه شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب تعداد کارشناسان با حجم پرونده‌های ارجاعی تصریح کرد: در شرایط فعلی ممکن است در طول یک ماه تنها یک یا دو پرونده به برخی کارشناسان ارجاع شود و ارزش مالی بعضی کارشناسی‌ها نیز به کمتر از پنج میلیون تومان برسد. این وضعیت نشان می‌دهد که از فلسفه اولیه قانون‌گذاری در این حوزه فاصله گرفته‌ایم و باید برای اصلاح آن اقدام کنیم.

هشدار درباره افت سطح علمی کارشناسان

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر جایگاه نظر کارشناسی در فرایند دادرسی اظهار کرد: نظر کارشناس با مال، آبرو و جان مردم ارتباط مستقیم دارد و نباید اجازه داد این نظرات تحت تأثیر ارزیابی‌های ناپخته قرار گیرد. کارشناس باید با تسلط بر حوزه تخصصی خود، دقیق‌ترین و بهترین نظر را ارائه کند.

وی یکی از پیامدهای اجرای قانون تسهیل را کاهش سطح علمی کارشناسان دانست و افزود: اگر سطح علمی در آزمون‌های کارشناسی کاهش یافته باشد، نمی‌توان صرفاً با آموزش این مسئله را جبران کرد؛ زیرا آموزش در چنین ابعادی با محدودیت امکانات و زمان روبه‌رو است.

سرگزی با اشاره به تجربه خود در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: قاضی ممکن است درباره مسائل حقوقی و دفاعیات وکلا، بر اساس دانش و تجربه خود تحلیل داشته باشد، اما در موضوعات تخصصی و فنی، نظر کارشناس نقش مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده و اتخاذ تصمیم قضایی ایفا می‌کند.

طرح اصلاح قانون در کمیسیون تصویب شد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح قانون تسهیل گفت: طرحی با عنوان «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است؛ اما برای طرح آن در صحن مجلس، باید زمینه و آمادگی لازم میان نمایندگان برای رأی دادن به اصلاحات فراهم شود.

وی از کارشناسان رسمی دادگستری خواست با نمایندگان مجلس در سراسر کشور گفت‌وگو کنند و ضرورت اصلاح قانون را برای آنان توضیح دهند.

سرگزی تأکید کرد که پیگیری اصلاح این قانون باید در مجلس، قوه قضائیه و دولت دنبال شود و کارشناسان نیز به دلیل مواجهه مستقیم با مشکلات اجرایی، می‌توانند در تبیین ضرورت اصلاحات نقش مؤثری داشته باشند.

تأکید بر حضور کارشناسان مستقل در جلسات رسیدگی

سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت نظر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی، باید امکان حضور کارشناسان مستقل در کنار اصحاب پرونده فراهم شود.

وی افزود: در پرونده‌هایی که علاوه بر مسائل حقوقی، موضوعات فنی و تخصصی متعددی مطرح است، کارشناسان رسمی دادگستری باید بتوانند در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یابند و دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه دهند. همچنین لازم است امکان اظهارنظر درباره نظریه کارشناسی مورد استفاده قاضی و ارائه دیدگاه تکمیلی به دادگاه فراهم باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع در ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که در دست اصلاح است، پیش‌بینی شده تا از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی بیشتر استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: این مجموعه از توان تخصصی قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند در بررسی و تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی نیز نقش مؤثری ایفا کند.