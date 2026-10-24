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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

حمایت تمام قد مقاومت عراق از ایران

حمایت تمام قد مقاومت عراق از ایران

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای با اشاره به نقض حاکمیت این کشور و فشار و دیکته های آمریکا بر حمایت از ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی عراق بیانیه مهمی منتشر کرد.

متن بیانیه مهم مقاومت عراق در حمایت از ایران و مخالفت با آمریکا

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایط پیچیده‌ای که کشور و منطقه با آن روبه‌روست و در سایه ادامه جنایات دشمن صهیونیستی-آمریکایی علیه فرزندان امت اسلامی، بر نکات زیر تأکید می‌کنیم:

اولا، ادامه تجاوز دشمن آمریکایی به حاکمیت عراق و شانه خالی کردن از تعهدات اعلام‌شده خود در قبال دولت؛ به‌طوری که ۱۷۱ مورد نقض هوایی مستند توسط هواپیماهای جنگی و جاسوسی در بازه زمانی ۳۰ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر سال جاری ثبت شده است. این امر نقض آشکار توافق‌نامه‌های منعقدشده و تعهدات ناشی از آن و تخلف واضح از وظایفی است که بر همه طرف‌ها تحمیل می‌شود؛ امری که دولت را در برابر یک تعهد اخلاقی برای صراحت و شفاف‌سازی با ملت عراق درباره حقیقت آنچه می‌گذرد قرار می‌دهد.

دوم: تصمیمات مربوط به بسته شدن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران، تصمیماتی وابسته به اراده و دیکته‌های آمریکا هستند. در سایه تداوم این نقض‌ها و تجاوز به تصمیم ملی، سخن گفتن از «تکمیل حاکمیت ملی» توهین به کرامت و اراده آزاد فرزندان ملت ماست. چگونه می‌توان از حاکمیت دولتی سخن گفت که تصمیماتش از خارج محدود می‌شود و این امر سلطه آمریکا را تثبیت و نفوذ آن را به قیمت استقلال تصمیم ملی تقویت می‌کند؟

سوم: ایستادن در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر، وظیفه‌ای است که فطرت سلیم انسانی آن را تحمیل می‌کند. تجاوز صهیونیستی-آمریکایی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌روست، بیانگر حقیقت جنگ میان اردوگاه حق و باطل است.

کد مطلب 6988378

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