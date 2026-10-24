به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با اشاره به رویکرد سیاسی و مدیریتی معاون سیاسی سابق اظهار کرد: آنچه در تعاملات و جلسات از حمزه امرایی مشاهده می‌شد، تلاش برای حل مسائل، کمک به پیشبرد سیاست‌های استاندار و ایجاد هماهنگی میان جریان‌های مختلف سیاسی بود.

وی با بیان اینکه تعامل سیاسی باید همواره در چارچوب وظایف قانونی تعریف شود، افزود: گاهی ممکن است برداشت‌های نادرستی از تعامل صورت بگیرد اما اصل این تعامل زمانی اصالت دارد که به رفع دغدغه‌ها و پیشبرد امور جامعه کمک کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اهمیت ایجاد وحدت میان تشکل‌های سیاسی تصریح کرد: یکی از رویکردهای ارزشمند در مدیریت سیاسی تلاش برای ایجاد وحدت واقعی میان جریان‌های مختلف است؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و تحقق اهداف توسعه‌ای استان یاری رساند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با یادآوری خطیر بودن جایگاه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خاطرنشان کرد: مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی هر یک عرصه‌ای حساس و کلیدی در مواجهه با چالش‌های کشور به شمار می‌روند که نیازمند دقت نظر و مدیریت هوشمندانه است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با توطئه‌های دشمن تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، گفت: همان‌گونه که کشور در عرصه اقتصاد با فشارها و چالش‌های دشمن مواجه است حوزه اجتماعی نیز از این هجمه‌ها مستثنا نیست و دشمن برای تاثیرگذاری در این عرصه نیز برنامه‌ریزی می‌کند بنابراین مسئولیت مدیران در این بخش‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در پایان با قدردانی از تلاش‌های حمزه امرایی در دوران مسئولیت و همچنین خدمات مجید درویشی در فرمانداری همدان برای مدیران استان در مسیر خدمت رسانی صادقانه به مردم آرزوی موفقیت کرد.