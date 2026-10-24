تارتار: خلق موقعیت در پرسپولیس نگران کننده نیست؛ تغییرات زیادی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: همیشه تقابل های دو تیم جذاب بوده است و امیدوارم فردا هم بازی خوبی رقم بخورد و تماشاگران لذت ببرند.

سرمربی پرسپولیس افزود: فولاد تیم خیلی خوبی دارد. روی نقاط ضعف و قوت تیم حریف کار کردیم و امیدوارم با تمرکز بالا وارد بازی شویم و مثل قبل از شروع تا پایان مسابقه، با حس همدلی و جنگندگی بازی خوبی انجام دهیم و سپس نتیجه لازم را کسب کنیم.

وی درباره اهمیت تمرکز روی عملکرد تاکتیکی سرخ ها تصریح کرد: پرسپولیس امسال تغییرات خیلی زیادی داشته است. این تیم، جدید است. با احترام به حریف تمام تمرکز ما روی تیم خودمان است. وقتی تیمی مثل پرسپولیس با توجه به شیوه بازی حریف موقعیت خلق می کند نگران کننده نیست و اتفاقا جای خوشحالی دارد. ما باید وقت بیشتری بگذاریم بخصوص در تعطیلات اما نکته اینجاست که آنها اینقدر خوب هستند که به تیم ملی دعوت می شوند و باز هم فرصت کار کردن تخصصی کم می آوریم.

تارتار درباره فشردگی بازی های لیگ برتر و همچنین تقویم دیدارهای ملی تصریح کرد: در کل دنیا می بینید در بالاترین سطح رقابت ها مصدومیت ها چگونه است. این موضوع جزئی از فوتبال است. باید در شروع فصل طوری برنامه ریزی توسط مربی و باشگاه شود تا بازیکن جایگزین خریده شود. فشردگی ها به تمام تیم ها آسیب می زند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم اما بازیکنان خیلی خوبی داریم که هر وقت بخواهیم کار را برای ما در می آورند.

او در ادامه به انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی تیم امید اشاره کرد و گفت: به او تبریک می گویم و به فدراسیون بابت این انتخاب شایسته تبریک می گویم و امیدوارم تیم امید دیگر شرایط بدی را تجربه نکند و شاهد نتیجه گیری این تیم باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره تصمیمات داوری در سایر بازی های لیگ برتر و نگرانی بابت نتیجه گیری رقیبان مستقیم پرسپولیس گفت: اعتقاد داریم جامعه داوری ایران پاک است. قطعا تصمیمات درستی گرفته شده است و این موضوع را به کارشناسان امر می سپاریم.