به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال، در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان تهران، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان برای اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: اطلاعات دقیق و قابل اتکای جمعیتی و مسکونی، نقش مهمی در شناخت نیازهای شهروندان، توزیع مناسب امکانات و خدمات و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در حوزه‌های مختلف دارد.

وی با اشاره به آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ افزود: اجرای این طرح با اتکا به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و مراجعه محدود به خانوارها انجام می‌شود و حضور مأموران در منازل برای تکمیل اطلاعات، رفع نواقص و صحت‌سنجی داده‌ها صورت می‌گیرد.

خوش‌اقبال ادامه داد: در این سرشماری، اطلاعات جمعیتی، وضعیت اشتغال و تحصیلات افراد و همچنین مشخصات واحدهای مسکونی، از جمله مساحت، نوع انرژی مصرفی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، بررسی می‌شود.

فرماندار تهران با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: همکاری مردم و ارائه اطلاعات صحیح، زمینه تولید آمار دقیق و قابل اتکا را فراهم می‌کند و به برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی کمک خواهد کرد.