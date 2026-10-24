به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، بعد از ظهر شنبه، هم‌زمان با آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، از پیش‌بینی ۲۳ بلوک شهری و روستایی برای اجرای این طرح در شهرستان خبر داد و گفت: عملیات سرشماری از دوم آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت و تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و منظم آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پوشش مناطق مختلف شهرستان افزود: ۲۰ بلوک شهری در شهرهای پردیس، بومهن و سعیدآباد و سه بلوک روستایی برای اجرای فرآیند سرشماری در نظر گرفته شده است و مأموران بر اساس برنامه تعیین‌شده در مناطق مربوط فعالیت خواهند کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا انجام می‌شود، تصریح کرد: بخش عمده اطلاعات موردنیاز از طریق پایگاه‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد و مراجعه حضوری مأموران تنها برای بخشی از خانوارها صورت می‌گیرد.

فرماندار پردیس همچنین درباره احتمال سوءاستفاده افراد سودجو از فرآیند سرشماری هشدار داد و گفت: پیامک‌های رسمی این طرح از سوی مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و فاقد لینک اینترنتی است؛ بنابراین شهروندان باید از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک با عنوان سرشماری خودداری کنند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه دولت من، اطلاعات خود را بررسی و تکمیل کنند و با ارائه اطلاعات صحیح و منطبق با واقعیت، در اجرای دقیق این طرح ملی مشارکت داشته باشند.

رئیس ستاد سرشماری پردیس با تأکید بر نقش آمارهای جمعیتی در برنامه‌ریزی برای آینده شهرستان خاطرنشان کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری، مبنای پیگیری مطالبات شهروندان، تأمین زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و خدماتی و تخصیص عادلانه منابع خواهد بود.

طاهرخانی با اشاره به رشد شتابان جمعیت پردیس افزود: هرچه اطلاعات جمعیتی دقیق‌تر و جامع‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش سرانه‌های عمومی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی فراهم می‌شود؛ ازاین‌رو، مشارکت مردم در این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی عمومی، پشتیبانی از عوامل اجرایی و تسهیل فرآیند سرشماری شد.