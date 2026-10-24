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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

سرشماری نفوس و مسکن در ۲۳ بلوک شهری و روستایی پردیس اجرا می‌شود

سرشماری نفوس و مسکن در ۲۳ بلوک شهری و روستایی پردیس اجرا می‌شود

پردیس- فرماندار پردیس از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در پردیس خبر داد و گفت: این طرح با هدف دستیابی به آمار دقیق جمعیتی تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، بعد از ظهر شنبه، هم‌زمان با آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، از پیش‌بینی ۲۳ بلوک شهری و روستایی برای اجرای این طرح در شهرستان خبر داد و گفت: عملیات سرشماری از دوم آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت و تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و منظم آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پوشش مناطق مختلف شهرستان افزود: ۲۰ بلوک شهری در شهرهای پردیس، بومهن و سعیدآباد و سه بلوک روستایی برای اجرای فرآیند سرشماری در نظر گرفته شده است و مأموران بر اساس برنامه تعیین‌شده در مناطق مربوط فعالیت خواهند کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا انجام می‌شود، تصریح کرد: بخش عمده اطلاعات موردنیاز از طریق پایگاه‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد و مراجعه حضوری مأموران تنها برای بخشی از خانوارها صورت می‌گیرد.

فرماندار پردیس همچنین درباره احتمال سوءاستفاده افراد سودجو از فرآیند سرشماری هشدار داد و گفت: پیامک‌های رسمی این طرح از سوی مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و فاقد لینک اینترنتی است؛ بنابراین شهروندان باید از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک با عنوان سرشماری خودداری کنند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه دولت من، اطلاعات خود را بررسی و تکمیل کنند و با ارائه اطلاعات صحیح و منطبق با واقعیت، در اجرای دقیق این طرح ملی مشارکت داشته باشند.

رئیس ستاد سرشماری پردیس با تأکید بر نقش آمارهای جمعیتی در برنامه‌ریزی برای آینده شهرستان خاطرنشان کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری، مبنای پیگیری مطالبات شهروندان، تأمین زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و خدماتی و تخصیص عادلانه منابع خواهد بود.

طاهرخانی با اشاره به رشد شتابان جمعیت پردیس افزود: هرچه اطلاعات جمعیتی دقیق‌تر و جامع‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش سرانه‌های عمومی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی فراهم می‌شود؛ ازاین‌رو، مشارکت مردم در این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی عمومی، پشتیبانی از عوامل اجرایی و تسهیل فرآیند سرشماری شد.

کد مطلب 6988390

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