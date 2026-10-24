قنبرپور: نونهالان فوتبالیست ایران می توانند آینده را رقم بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نونهالان که برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی باکو آذربایجان شده است، امروز با نتیجه شش بر صفر از سد گویان گذشت تا اولین قدم خود در گروه R این رقابت‌ها را محکم بردارد.

مصطفی قنبرپور سرمربی تیم ملی نونهالان پس از این پیروزی گفت: مقابل گویان با نمایشی منطقی نتیجه خوبی گرفتیم و امیدوارم بازیکنان تیم کار را به همین منوال ادامه داده و در بازی‌های آتی نیز به همین شکل حاضر شوند.

وی در مورد ۲ بازی فردای نونهالان ایران مقابل بوسنی و هرزگوین و برونئی ادامه داد: سعی ما بر این است که قدم به قدم جلو برویم تا بازیکنان ذهن و جسم خود را آماده کنند و بتوانند با بک بازی منطقی و به دور از هرگونه احساس، نتایج خوبی کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال نونهالان در مورد آینده این بازیکنان گفت: اکثر قریب به اتفاق تیم‌های ملی کشورهای دنیا در این تورنمنت حضور دارند و شرکت در این مسابقات به روند رو به رشد بازیکنان تیم نونهالان کمک زیادی می‌کند تا در آینده پشتوانه مهمی برای رده‌های بالاتر تیم‌های ملی باشند. این بازیکنان می‌توانند آینده بسیار زیبایی برای فوتبال کشورمان رقم بزنند.