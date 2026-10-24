به گزارش خبرنگار مهر، سیدموید محسن‌نژاد، بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل فرهنگی و گردشگری شهرستان بم، بر ضرورت تبدیل برخی ساختمان‌های تاریخی و فرسوده این شهرستان به موزه‌های تخصصی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت موزه‌داری در استان کرمان اظهار داشت: در حوزه موزه‌داری با کمبود مواجه هستیم و شهری که اثر آن در فهرست میراث جهانی ثبت شده، نیازمند یک موزه باستان‌شناسی در کنار ارگ تاریخی بم است تا جایگاه فرهنگی خود را تثبیت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان با اشاره به بناهای تاریخی همچون آسیاب‌های قدیمی و ساختمان‌های بلااستفاده‌ای مانند بانک ملی، افزود: این بناها پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به موزه‌های تخصصی و مردم‌شناسی دارند و برای احیای این پروژه‌ها آمادگی کامل داریم و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با رویکرد تغییر کاربری، این آثار ارزشمند را از حالت فرسودگی خارج کنند.

محسن‌نژاد، با تأکید بر حمایت از مشارکت بخش خصوصی، تصریح کرد: در خصوص مجموعه‌هایی که مالکیت آن‌ها میان اوقاف، شهرداری و بخش خصوصی تقسیم شده است، هیچ‌ گونه محدودیتی برای ورود سرمایه‌گذار جهت مرمت و احیا وجود ندارد و میراث فرهنگی با هماهنگی اوقاف، از ورود سرمایه برای پروژه‌های غیردولتی استقبال می‌کند.

وی درباره مدیریت فضای پیرامون ارگ تاریخی بم نیز گفت: با توجه به ثبت جهانی این اثر، هرگونه فعالیت در محدوده آن باید در قالب طرح‌های ساماندهی و با رعایت استانداردهای حفاظتی انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان ادامه داد: هدف ما ایجاد فضایی است که شهروندان بتوانند از امکاناتی نظیر نورپردازی، مبلمان شهری و فضاهای تفریحی در کنار این اثر تاریخی بهره‌مند شوند.

محسن‌نژاد، با اشاره به برنامه‌های فرهنگی استان کرمان از برگزاری رویدادهای موسیقی نواحی کشور در کرمان خبر داد و گفت: برگزاری رویدادهای بین‌المللی در بم، با توجه به شرایط تردد و وضعیت کنونی، احتمالاً به سال آینده موکول می‌شود.