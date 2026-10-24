به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرآبادانی بعدازظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌ آبرسانی به روستای سوزان شهرستان خنداب، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش است تا با تقویت زیرساخت‌ها، استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور را تضمین کند و دغدغه‌های استاندار مرکزی، در خصوص توسعه و ساماندهی زیرساخت‌های روستایی و شهری مصداق این تعهد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شرایط بحرانی منابع آبی تصریح کرد: در دو سال اخیر، شهرهای اراک و ساوه در زمره شهرهای بحرانی کشور قرار داشتند و تمامی کارشناسان وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران پیش‌بینی کرده بودند که این دو شهر در سال گذشته و جاری با قطعی‌های ۵ تا ۶ ساعته آب مواجه خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: برای اجرای این طرح، تجهیز یک حلقه چاه ۱۸۰ متری انجام شد که حتی فراتر از مجوزهای قانونی برای رفع هرگونه دغدغه آتی حفر شده است.

سرآبادانی ادامه داد: هرچند اکنون متناسب با نیاز واقعی مردم با دبی کمتر از ۵ لیتر بر ثانیه برداشت می‌شود و مشکل دیرینه مردم پس از ۲۰ سال انتظار به طور کامل حل شده است همچنین در این پروژه ۲۳۰۰ متر خط انتقال و ساختمان موتورخانه احداث و مابقی ریزه‌کاری‌ها به سرانجام رسید.

وی با تاکید بر نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از این این نعمت الهی گفت: منابع آبی روزبه‌روز با افت مواجه است و قطره‌قطره آب ضامن آینده فرزندان این مرز و بوم است از این رو امید است با بهره‌گیری از این نعمت الهی که به برکت خون شهدا به دست آمده، با دقت در مصرف بهینه، سالیان سال از آن بهره‌مند شویم.