توسعه همکاری وزارت بهداشت با پزشکان ایرانی مقیم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی جعفریان، در نشست هم اندیشی وبیناری با پزشکان ایرانی مقیم آلمان با اشاره به تداوم آمادگی جامعه سلامت کشور در برابر تحولات و درگیری های احتمالی اظهار کرد: در یک سال تا یک سال و نیم گذشته، جامعه سلامت به طور مستمر درگیر حوادث ناشی از جنگ بوده و همچنان آمادگی نظام سلامت و اعضای تیم ملی سلامت برای مواجهه با شرایط احتمالی در سطح بالایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن کشور در شرایط حساس و مواجهه نظامی با دو قدرت بزرگ نظامی جهان، موضوعی کم اهمیت نیست، افزود: مقاومت کشور در این شرایط، که نظام سلامت بدون تردید یکی از اجزای موثر آن بوده است، نقش مهمی در افزایش تاب آوری اجتماعی داشته است.

جعفریان با اشاره به ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد نظام سلامت تصریح کرد: بر اساس ارزیابی ها و اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان خارج از وزارت بهداشت، عملکرد این حوزه به گونه ای بوده که نگرانی جدی درباره انجام وظایف نظام سلامت وجود نداشته است و حتی ارزیابی های مختلف حوزه سلامت را در زمره سه نظام دارای بهترین عملکرد در کشور قرار داده اند.

مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: این عملکرد صرفا به وزارت بهداشت محدود نمی شود، بلکه حاصل فعالیت شبکه گسترده نظام سلامت کشور است؛ شبکه ای که از خانه های بهداشت روستایی تا بیمارستان های ارجاعی در شهرهای بزرگ را در بر می گیرد و توانسته است با از خودگذشتگی کادر سلامت و همت جمعی، وظایف خود را به خوبی انجام دهد. قدردانی از این مجموعه و همکاران فعال در آن، وظیفه ای ضروری است.

توسعه همکاری با پزشکان ایرانی مقیم آلمان

وی با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: این فرصت می تواند زمینه ای برای شنیدن دیدگاه های همکاران ایرانی در آلمان و بررسی کمک هایی باشد که آنان می توانند برای کاهش مشکلات ایجاد شده در کشور، به ویژه در پی تحریم ها و محدودیت های حمل و نقل، ارائه کنند.

جعفریان با اشاره به برخی مقررات برای ورود محصولات سلامت محور به کشورمان، اظهار کرد: بخشی از مقررات وزارت بهداشت، از جمله ضوابط سازمان غذا و دارو برای ورود دارو، با هدف حفظ استانداردها تدوین شده و تغییر کلی آنها نه منطقی است و نه باید به تضعیف استانداردها منجر شود؛ با این حال، امکان بررسی راهکارهای تسهیل فرایندها در چارچوب مقررات موجود وجود دارد.

وی افزود: ارزیابی مدارک تخصصی نیز از جمله حوزه هایی است که می توان برای تسهیل آن راهکارهایی بررسی کرد. موضوع رایزنی با همکاران حوزه آموزش مطرح شد تا امکان ایجاد مسیرهایی برای صدور پروانه موقت فعالیت حرفه ای پزشکان و متخصصان ایرانی شاغل در خارج از کشور بررسی شود؛ به نحوی که این افراد، در صورت تمایل به حضور موقت در ایران و با توجه به تفاوت در مدارک و صلاحیت های حرفه ای، بتوانند در چارچوب ضوابط مربوط فعالیت کنند.

همکاری های علمی؛ کم هزینه ترین و موثرترین مسیر مشارکت

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، همکاری های علمی را یکی از مهم ترین زمینه های بهره گیری از ظرفیت پزشکان و متخصصان ایرانی خارج از کشور دانست و گفت: در دو حوزه می توان به طور ویژه از همکاری همکاران ایرانی خارج از کشور بهره گرفت که مهم ترین آنها حوزه علمی است.

وی افزود: فراهم کردن فرصت های ارتباط علمی میان متخصصان داخل و خارج از کشور، کم هزینه ترین و در عین حال عملی ترین مسیر همکاری برای هر دو طرف است و می تواند بیشترین کمک را به پیشرفت دانش پزشکی در ایران داشته باشد.

جعفریان با اشاره به تجربه همکاری های بین المللی در توسعه پزشکی کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دستاوردهای کنونی پزشکی در ایران، حاصل همکاری های بین المللی است. متخصصانی که در خارج از کشور دانش و تکنیک های جدید را فرا گرفته اند، پس از بازگشت این دانش را به کشور منتقل کرده و با به کارگیری آن، امکان ارائه خدمات درمانی به مردم را فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: این همکاری ها می تواند از دوره های آموزشی کوتاه مدت تا دوره های فلوشیپ که پیش از این نیز به طور مستمر برگزار می شده است، گسترش یابد. پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور همواره در تسهیل این مسیرها نقش موثری داشته اند و تداوم این مشارکت می تواند به ارتقای توان علمی و حرفه ای جامعه پزشکی کمک کند.

حمایت از پژوهش های مشترک و رفع موانع همکاری های بین المللی

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت های پژوهشی موجود در کشور گفت: ایران از زیرساخت پژوهشی مناسبی برخوردار است و می توان با مشارکت متخصصان ایرانی خارج از کشور، پروژه های مشترک و چند مرکزی را با حضور مراکز علمی و پژوهشی بین المللی تعریف و اجرا کرد.

جعفریان در عین حال، محدودیت های مالی و دیپلماتیک، از جمله مشکلات مرتبط با صدور ویزا، را از چالش های همکاری های علمی برشمرد و افزود: این موانع در برخی مسیرها مشکلات متعددی ایجاد می کنند، اما ممکن است در همکاری با آلمان، امکان فراهم کردن فرصت های بیشتری برای ارتباطات علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ متخصصان ایرانی مقیم آلمان بتوانند در تسهیل ارتباط میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ایجاد فرصت های همکاری و پیشبرد پروژه های مشترک نقش آفرینی کنند.