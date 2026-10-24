به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت کریمی با اشاره به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان اظهار داشت: من تا امروز سکوت کرده بودم زیرا انتظار داشتم کمیته انضباطی، ناظر مسابقه، داور و سایر مسئولان مرتبط به وظایف قانونی خود عمل کنند و اتفاقات این دیدار را بر اساس مستندات و مقررات مورد بررسی قرار دهند. همکاران ما در باشگاه، مواضع تراکتور را اعلام کرده‌اند، اما با توجه به ابعاد اتفاقات رخ‌ داده، به این نتیجه رسیده‌ام که دیگر نباید سکوت کرد و لازم است موضع باشگاه را صریح‌تر بیان کنم.

کریمی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی گزارش داور و ناظر مسابقه و تطبیق آن با مستندات موجود اظهار داشت: اگر شعارهای نژادپرستانه و قومیتی در گزارش داور و ناظر مسابقه ثبت نشده باشد، این موضوع با مستندات و شواهد موجود همخوانی ندارد و باید مشخص شود چرا واقعیت‌های رخ‌داده در گزارش رسمی منعکس نشده که مصداق گزارش خلاف واقع است. از سوی دیگر، اگر این اتفاقات در گزارش‌ها ثبت شده باشد، این پرسش مطرح است که چرا داور و ناظر مسابقه به وظایف قانونی خود در قبال این تخلفات عمل نکرده‌اند و چرا مسابقه تعطیل نشده است. در حالت نخست، موضوع گزارش خلاف واقع یا انعکاس ناقص واقعیت‌ها مطرح می‌شود و در حالت دوم، با توجه به وظایف قانونی مسئولان مسابقه، موضوع ترک فعل و انجام ندادن مسئولیت‌های محوله قابل بررسی است.

وی افزود: مسئولیت نظارت بر عملکرد داوران و بررسی نحوه اجرای مقررات در مسابقات، متوجه کمیته داوران فدراسیون فوتبال است. از این رو، نقش کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و سایر نهادهای نظارتی مرتبط نیز باید به‌طور دقیق بررسی شود و مشخص شود هر یک از این مجموعه‌ها در قبال اتفاقات رخ‌داده چه مسئولیتی داشته‌اند و چگونه به آن عمل کرده‌اند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تصریح کرد: با توجه به ابعاد این پرونده و ضرورت روشن شدن مسئولیت تمام عوامل مرتبط، باشگاه ناگزیر است موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند. بر همین اساس شکایت از فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، روسای فدراسیون و سازمان لیگ در دستور کار قرار خواهد گرفت تا نقش و مسئولیت هر یک در این اتفاقات بررسی شود. هدف ما این است که هیچ‌یک از ابعاد پرونده و هیچ‌یک از مسئولیت‌های احتمالی، بدون بررسی باقی نماند و در نهایت، پاسخ‌گویی و اجرای قانون مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس شواهد، فیلم‌ها و مستندات موجود، از ساعت‌ها پیش از آغاز مسابقه، شعارهایی علیه برخی بازیکنان تراکتور سر داده شد که بخشی از آن‌ها ماهیت قومیتی و تبعیض‌آمیز داشت. این اتفاقات به یک لحظه یا صحنه خاص محدود نبود و انتظار داریم داور، ناظر مسابقه و سایر مسئولان حاضر، تمام وقایع را دقیق و بدون کم‌وکاست در گزارش‌های رسمی خود منعکس کرده باشند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور با اشاره به ضرورت ثبت کامل اتفاقات مسابقه در گزارش‌های رسمی تصریح کرد: این تصاویر را رسانه‌ها و مردم دیده‌اند. بنابراین، پرسش روشن ما این است که آیا این اتفاقات در گزارش‌های رسمی ثبت شده‌اند؟ اگر ثبت شده‌اند، چه اقداماتی در واکنش به آن‌ها صورت گرفته و اگر ثبت نشده‌اند، چرا واقعیت‌های مهم این مسابقه در گزارش‌ها درج نشده است؟ هیچ‌کس حق ندارد اتفاقاتی با این اهمیت را نادیده بگیرد یا از کنار آن‌ها عبور کند.

کریمی با تأکید بر لزوم اجرای مقررات انضباطی فوتبال در مواجهه با رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز گفت: مقررات فیفا و اصول انضباطی فوتبال درباره رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز روشن است. داور و مسئولان مسابقه وظیفه دارند در برابر چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند و اقدامات لازم را برای متوقف کردن آن‌ها انجام دهند. مقررات فوتبال برای اجرا شدن وضع شده‌اند، نه اینکه پس از وقوع تخلف صرفاً به آن‌ها استناد شود.

وی ادامه داد: مطالبه ما این است که عملکرد داور و ناظر مسابقه، اقدامات انجام‌ شده پیش از آغاز بازی و در جریان آن، نحوه برخورد با شعارها و محتوای گزارش‌های رسمی، به‌طور کامل بررسی شود. اگر مشخص شود مسئولان مربوطه وظایف خود را انجام نداده‌اند یا در ثبت اتفاقات کوتاهی کرده‌اند، این موضوع باید با پاسخ روشن و در چارچوب قانون پیگیری شود.

مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره ضرورت بررسی تمام ابعاد اتفاقات دیدار مقابل ملوان بیان کرد: مسئولیت برخورد با شعارهای تبعیض‌آمیز و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره برگزار نشدن مسابقه، دو موضوع مرتبط اما قابل تفکیک هستند. هیچ مرجعی نباید بدون بررسی کامل هر دو موضوع، صرفاً بر یک بخش از اتفاقات تمرکز کند و از مسئولیت سایر عوامل چشم‌پوشی کند.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر در رسیدگی به این پرونده، رفتارهای رخ‌ داده در ورزشگاه، اقدامات عوامل مسابقه و مستندات موجود نادیده گرفته شود و تمام تبعات ماجرا متوجه تراکتور شود، چنین تصمیمی را عادلانه نمی‌دانیم و در برابر آن خواهیم ایستاد. نمی‌توان تخلف احتمالی یک طرف را نادیده گرفت و طرف دیگر را به پرداخت هزینه آن وادار کرد.

وی با اشاره به شائبه‌های مطرح‌ شده درباره دخالت یا اثرگذاری مجموعه‌های دیگر اظهار داشت: انتظار داریم هر ادعای مستند، بدون ملاحظه نام اشخاص و باشگاه‌ها بررسی شود. ما بدون سند به کسی اتهام نمی‌زنیم، اما اجازه نمی‌دهیم هیچ موضوع مرتبطی با این پرونده از مسیر رسیدگی خارج شود.

مدیرعامل باشگاه تراکتور با تأکید بر پیگیری این پرونده در مراجع بین‌المللی تصریح کرد: موضع من به‌عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتور کاملاً روشن است؛ اگر رأی نهایی برخلاف مستندات، مقررات و حقوق قانونی باشگاه صادر شود، موضوع را تا آخرین مرحله قانونی پیگیری خواهیم کرد. اعتراض به رأی، ارائه مستندات و پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی، از جمله فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS)، با جدیت دنبال خواهد شد و برای دفاع از حقوق تراکتور از هیچ اقدام قانونی لازم عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

وی افزود: علاوه بر این، موضوع شعارهای قومیتی و تبعیض‌آمیز و نحوه برخورد با آن‌ها را از طریق سازوکارهای حقوق بشری مرتبط با فیفا نیز پیگیری خواهیم کرد تا ابعاد این اتفاقات و مسئولیت عوامل مرتبط با آن به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی ادامه داد: اگر در جریان بررسی‌ها مشخص شود که داور یا ناظر مسابقه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، شعارهای قومیتی و تبعیض‌آمیز را در گزارش‌های خود منعکس نکرده‌اند یا از ثبت واقعیت‌های مسابقه خودداری شده است، این موضوع نیز به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تأکید کرد: در چنین شرایطی، مسئله صرفاً اختلاف بر سر نتیجه یک مسابقه نیست؛ بلکه موضوع، مسئولیت‌پذیری عوامل مسابقه و اجرای مقررات فوتبال است.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های باشگاه به اتفاقات دیدار مقابل ملوان محدود نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز در شهرهای مختلف شاهد اتفاقات مشابهی بوده‌ایم که تمامی مستندات مربوط به آن‌ها جمع‌ آوری شده است.

کریمی افزود: این موارد را نیز از طریق ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و سپس، در صورت لزوم از طریق فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS) پیگیری خواهیم کرد. در این مسیر، موضوع ترک فعل احتمالی ناظران و داوران مسابقات نیز به‌طور جدی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خواسته ما روشن است؛ اجرای قانون و پاسخ‌گویی مسئولان. دیگر هیچ توجیهی را در قبال چنین اتفاقاتی نمی‌پذیریم. ما در برابر میلیون‌ها هوادار تراکتور مسئولیم و باید نسبت به حقوق آن‌ها پاسخگو باشیم.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در پایان با تأکید بر اینکه این باشگاه خواهان اجرای قانون و رعایت عدالت است، گفت: تراکتور نه امتیاز ویژه می‌خواهد و نه انتظار دارد قانون به نفع این باشگاه تغییر کند. مطالبه ما اجرای قانون، رعایت انصاف و تحقق عدالت است. هیچ تصمیمی را که برخلاف حقوق قانونی تراکتور و بدون رسیدگی کامل به مستندات پرونده اتخاذ شود، نمی‌پذیریم و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و پیگیری استفاده خواهیم کرد.

کریمی با اشاره به علت سکوت خود تا امروز اظهار داشت: سکوت من تا امروز به معنای انصراف از حق‌خواهی نبود؛ انتظار داشتم اتفاقات مسابقه به‌طور کامل بررسی شود و مسئولان مربوطه به وظایف خود عمل کنند. اکنون نیز با صراحت می‌گویم که تا روشن شدن تمام ابعاد پرونده و احقاق حق تراکتور، این موضوع را رها نخواهیم کرد. اگر لازم باشد، پیگیری را تا فیفا، سازوکارهای حقوق بشری مرتبط با این نهاد و دادگاه داوری ورزش ادامه می‌دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: حق تراکتور قابل معامله نیست. در برابر تضییع حقوق باشگاه، بازیکنان و هوادارانمان نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه اجازه می‌دهیم این پرونده بدون رسیدگی کامل و عادلانه به پایان برسد.