به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، با اشاره به جایگاه این منطقه به‌ عنوان «اقلیم فرهنگ و هنر» پایتخت اظهار کرد: منطقه ۶ به واسطه حضور مراکز شاخص فرهنگی، هنری و دانشگاهی، از ظرفیت ویژه‌ای برای میزبانی رویدادهایی برخوردار است که می‌توانند فراتر از یک اجرای هنری، زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر شهروندان با مفاهیم فرهنگی، تاریخی و هویتی باشند.

وی افزود: هنر زمانی می‌تواند نقش اجتماعی و فرهنگی خود را به‌خوبی ایفا کند که از محدوده سالن‌ها و فضاهای تخصصی فراتر برود و در متن زندگی شهری با مردم ارتباط برقرار کند. نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» نیز با بهره‌گیری از قالب تئاتر محیطی، امکان مواجهه نزدیک‌تر مخاطبان با یک روایت تاریخی و مذهبی را فراهم می‌کند و بستری برای انتقال مفاهیم دینی از مسیر تجربه هنری به نسل‌های مختلف است.

روحانی با تأکید بر اهمیت پیوند ظرفیت‌های هنری شهر با مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی ادامه داد: مدیریت شهری در کنار وظایف خدماتی و عمرانی، مسئولیت دارد از ظرفیت فضاهای عمومی برای تقویت هویت فرهنگی، گسترش تعاملات اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت دسترسی شهروندان به رویدادهای فرهنگی بهره بگیرد. بوستان هنرمندان نیز به‌عنوان یکی از فضاهای شاخص فرهنگی منطقه، بستری مناسب برای میزبانی چنین رویدادهایی است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد «اقلیم فرهنگ و هنر» در منطقه ۶، صرفاً به تمرکز مراکز هنری محدود نمی‌شود، بلکه به معنای فعال‌کردن این ظرفیت‌ها در زندگی شهری و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از برنامه‌هایی است که به غنای فرهنگی شهر کمک می‌کنند. میزبانی نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» نیز در همین چارچوب و با هدف همراهی با رویدادهای فرهنگی و مذهبی و تقویت پیوند هنر و هویت دینی انجام می‌شود.