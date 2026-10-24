هشدار زرد هواشناسی درباره احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد شماره ۷، از کاهش دما و تداوم هوای سرد در برخی مناطق شمالی استان خبر داد و نسبت به احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه سرد از اواخر وقت شنبه دوم آبان آغاز می‌شود و تا صبح چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

مناطق شمالی استان فارس، به‌ویژه شهرستان‌های اقلید، آباده، خرم‌بید (صفاشهر)، پاسارگاد و بوانات، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در این مناطق وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارت

اداره کل هواشناسی فارس با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از کشاورزان و باغداران خواست برداشت محصولاتی را که بارندگی می‌تواند موجب اختلال در برداشت آن‌ها شود، تسریع کنند.

همچنین ایجاد پوشش بر روی نهال‌های جوان و خودداری از هرس درختان با توجه به کاهش دما، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده برای کاهش خسارت‌های احتمالی است.

بر اساس این هشدار، از هرگونه عملیات سم‌پاشی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، باید خودداری شود. استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات و تخلیه آب و جمع‌آوری سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر نیز توصیه شده است.

تهیه محلول‌پاشی با ترکیب کودهای حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از بروز سرما، عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی برای زنبورها از دیگر اقدامات پیشنهادی است.

همچنین تنظیم دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و تأمین سوخت کافی برای گرمایش این فضاها ضروری است.

اداره کل هواشناسی فارس به رانندگان در مناطق مرتفع و سردسیر، به‌ویژه محور آزادراه شیراز-اصفهان، توصیه کرده است احتیاط لازم را هنگام رانندگی در ساعات اولیه صبح رعایت کنند.