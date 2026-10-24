بذر پاشی در ۱۰۰ هکتار از مراتع رضا آباد مهدیشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین مشیری عصر شنبه در بازدید مراتع مهدیشهر با اشاره به اهمیت احیای مراتع و حفاظت از پوشش گیاهی اظهار کرد: عملیات بذر پاشی در سطح ۱۰۰ هکتار از مراتع رضاآباد با هدف تقویت پوشش گیاهی، بهبود شرایط اکولوژیکی مراتع و کمک به جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شده است.

وی با بیان اینکه مراتع از سرمایه‌های ارزشمند منابع طبیعی به شمار می‌روند، افزود: حفاظت و احیای این عرصه ها علاوه بر کمک به حفظ خاک و تقویت تنوع زیستی، در تأمین علوفه مورد نیاز دام و پایداری معیشت بهره برداران نیز نقش موثری دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی مراتع تصریح کرد: اجرای طرح‌های احیایی از جمله بذر پاشی، از اقدامات موثر برای بهبود وضعیت پوشش گیاهی و افزایش توان اکولوژیکی عرصه‌های مرتعی است.

مشیری ادامه داد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند با تقویت پوشش گیاهی، به کاهش روند تخریب سرزمین و مقابله با فرسایش خاک کمک کند و زمینه را برای حفظ ظرفیت‌های طبیعی مراتع فراهم آورد.

وی به تداوم اقدامات حفاظتی و احیایی در عرصه‌های منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از مراتع و حفظ این سرمایه‌ها برای نسل‌های آینده، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و مشارکت بهره برداران است.