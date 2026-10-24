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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ایوانکی

قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ایوانکی

گرمسار- مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از اجرای حکم قطعی قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای احمدآباد خاک‌تپه در بخش ایوانکی خبر داد.

علی جورابلو در گفتگو با خبرنگار مهر از یک مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: این تخلف در جریان پایش های مستمر گشت‌های یگان حفاظت و گزارش کارشناسان امور اراضی شناسایی شد و بررسی‌های قانونی برای برخورد با متخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: متخلف بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی کرده و با احداث بنای مسکونی، انبار، سایبان و انجام عملیات محوطه‌سازی، مستحدثات غیرمجاز در این اراضی ایجاد کرده بود.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با اشاره به طی مراحل قانونی پرونده بیان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام مربوطه، اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و احکام مرتبط با ماده ۳ در دستور کار قرار گرفت.

جورابلو ادامه داد: این حکم با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و عوامل اجرایی به‌طور کامل اجرا شد تا زمینه رفع تصرف و بازگشت اراضی به چرخه تولید کشاورزی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، دیوارکشی، ساخت‌وساز، حفر استخر و محوطه‌سازی در اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی برخورد می‌شود و نظارت‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از کشاورزان و مالکان اراضی خواست: پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا تغییر کاربری، استعلام‌های لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی دریافت کنند تا از بروز تخلف و تبعات قانونی آن جلوگیری شود.

کد مطلب 6988412

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