علی جورابلو در گفتگو با خبرنگار مهر از یک مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: این تخلف در جریان پایش های مستمر گشت‌های یگان حفاظت و گزارش کارشناسان امور اراضی شناسایی شد و بررسی‌های قانونی برای برخورد با متخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: متخلف بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی کرده و با احداث بنای مسکونی، انبار، سایبان و انجام عملیات محوطه‌سازی، مستحدثات غیرمجاز در این اراضی ایجاد کرده بود.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با اشاره به طی مراحل قانونی پرونده بیان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام مربوطه، اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و احکام مرتبط با ماده ۳ در دستور کار قرار گرفت.

جورابلو ادامه داد: این حکم با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و عوامل اجرایی به‌طور کامل اجرا شد تا زمینه رفع تصرف و بازگشت اراضی به چرخه تولید کشاورزی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، دیوارکشی، ساخت‌وساز، حفر استخر و محوطه‌سازی در اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی برخورد می‌شود و نظارت‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از کشاورزان و مالکان اراضی خواست: پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا تغییر کاربری، استعلام‌های لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی دریافت کنند تا از بروز تخلف و تبعات قانونی آن جلوگیری شود.