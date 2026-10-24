اردوغان خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه امروز شنبه در پیامی به مناسبت ۲۴ اکتبر، روز سازمان ملل متحد و هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس این سازمان و با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل، خواستار ایجاد شورای امنیتی عادلانه‌ تر، فراگیرتر و پاسخگوتر به انتظارات جامعه جهانی شد.

در این پیام تصریح شده که جنگ‌ ها، بحران‌ های انسانی، تغییرات اقلیمی، گرسنگی، فقر، نژادپرستی، بیگانه‌ هراسی و اسلام‌ ستیزی نشان می‌ دهند که ماموریت اصلی سازمان ملل نه‌ تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه ضروری‌ تر هم شده است.

وی با اشاره به تحولات غزه نوشت: نسل‌ کشی در غزه که جان بیش از ۷۴ هزار نفر را گرفته است، در کنار بحران‌ ها و درگیری‌ های دیگر نقاط جهان، ضرورت فوری اصلاح ساختار شورای امنیت را آشکار می‌ کند.

رئیس‌ جمهور ترکیه تاکید کرد که کشورهای جهان باید حمایت خود از منشور سازمان ملل را تقویت کرده و از اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نهادهای اصلی این سازمان پشتیبانی کنند.