به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در ششمین نشست شورای معاونین سازمان با تأکید بر اینکه ارائه مجموعه خدمات تأمین اجتماعی اولویت اساسی سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: به این واسطه سازمان باید از حمایت‌های دولت برخوردار باشد.

وی با اشاره به مجموع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش‌های مستمری ‌و درمان بیمه‌شدگان، افزود: سازمان حدود ۷۰ درصد مجموع پرداخت حقوق‌ دولت، پرداخت مستمری به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر را انجام می‌دهد. مجموعه اقدامات تأمین‌اجتماعی در راستای ایفای تعهدات عمومی است.

به گفته محمدی، مسائل مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی، موضوعات ملی است و باید از طریق حمایت‌های دولت، انجام و تعیین تکلیف شوند.

تأمین مالی از مسیر اوراق گام

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مدیریت منابع مالی تأمین‌اجتماعی در اولویت است، تصریح کرد: در راستای تأمین منابع از تمامی راه‌های موجود استفاده می‌کنیم.

محمدی با اشاره به بهره‌مندی از همه مسیرهای مرتبط با تأمین مالی، افزود: یکی از مسیرهای تأمین مالی جهت پرداخت بدهی سازمان به بخش درمان از طریق اوراق گام ممکن می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی از طریق اوراق گام، تصریح کرد: در این راستا بسیاری از مطالبات مربوطه از طریق اوراق گام قابل پرداخت است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در خصوص‌ اجرای طرح "تأمین رفاه" گفت: این طرح برای سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار مهم و از اولویت‌های حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران محسوب می‌شود. در این راستا هدف، بهره‌مندی بازنشستگان از ظرفیت‌های این طرح است.

اهمیت اصلاح ساختار سازمان

محمدی همچنین در ادامه نشست شورای معاونین، ضمن تشریح اهمیت اصلاح ساختار در سازمان تأمین‌اجتماعی، بیان کرد: کلان‌روندها و روندهای سالانه حوزه‌های مختلف، باید از طریق حوزه سیاستگذاری و راهبردی، مدیریت و راهبری شوند.

وی در ادامه افزود: موضوعات منابع انسانی، انتصابات و فرهنگ‌سازمانی نیز از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، هدف از اصلاح ساختار را تسهیل فرایندهای سازمان تأمین‌اجتماعی دانست.

محمدی همچنین بر تسریع در رسیدگی به اجرای مصوبات جلسات قبل شورای معاونین و تعیین تکلیف موضوعات مربوطه تأکید کرد.

مرور ‌مصوبات جلسه گذشته شورای معاونین‌ و تشریح برنامه‌ها و اقدامات حوزه‌های حقوقی و امور مجلس، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی خدمات، درمان، بیمه و موضوعات اوراق گام، آزمون جذب نیرو و کیف پول بازنشستگان (طرح تأمین رفاه) از دیگر موضوعات مطرح شده در ششمین‌ جلسه شورای معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی بود.