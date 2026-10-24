به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی سیلاب‌های اخیر، به‌ویژه بارندگی‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه، خسارت قابل‌توجهی به راه‌های روستایی، پل‌ها، ابنیه فنی و تأسیسات جانبی جاده‌ها در شرق گلستان وارد شد و به همین منظور، بازدیدهای میدانی با حضور معاون فنی و راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ارزیابی خسارت‌ها و پیگیری تأمین منابع مالی انجام شد.

وی افزود: در این بازدیدها، محورهای آسیب‌دیده در شهرستان‌های مینودشت، کلاله، گالیکش، گنبدکاووس و مراوه‌تپه و همچنین مسیرهای منتهی به پایانه مرزی اینچه‌برون مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت تخریب راه‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های جاده‌ای ارزیابی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به خسارت‌های واردشده به محور تنگه‌چهل‌چای به سمت قلعه‌قافه بالا و قلعه‌ قافه پایین گفت: در این مسیر، ۹ نقطه دچار تخریب اساسی شده بود و هم‌زمان با بازدیدها، ماشین‌آلات راهداری برای بازگشایی و انجام اقدامات اولیه در حال فعالیت بودند.

مصدقی ادامه داد: بیش از ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از استان گلستان و استان‌های معین، از جمله مازندران و خراسان شمالی، برای کمک به عملیات بازگشایی مسیرها و رفع مشکلات ناشی از سیلاب به کار گرفته شدند.

وی با اشاره به بازدید از محورهای آسیب‌دیده شهرستان‌های کلاله و گالیکش گفت: در این مناطق نیز نقاط دچار آب‌شستگی و تخریب بررسی شد تا میزان خسارت‌ها مشخص و اقدامات موردنیاز برای بازسازی اساسی تعیین شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان همچنین از بررسی روند اجرای پروژه راه‌سازی در محدوده دوزین خبر داد و افزود: حدود دو کیلومتر از این مسیر باقی مانده است تا ارتباط آن ها برقرار شود.

وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های راه‌سازی و ابنیه فنی در شهرستان گنبدکاووس نیز اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، وضعیت پل‌های آسیب‌دیده و نقاط تخریب‌شده بررسی شد و درباره تقویت منابع مالی برخی پروژه‌ها، از جمله طرح راه‌سازی محدوده سه‌راهی اینچه‌برون، پیگیری‌های لازم انجام گرفت.

مصدقی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصدی یکی از پروژه‌های مورد بازدید در کلاله گفت: در این بازدید، معاون فنی و راه‌های روستایی سازمان راهداری برای کمک به تأمین اعتبار پروژه قول مساعد داد و امیدواریم در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تأمین منابع مالی، این طرح تا دهه فجر به پایان برسد.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌های انجام‌شده مبنای برنامه‌ریزی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خواهد بود، اظهار کرد: پس از پایان بازدیدهای میدانی، نشستی با حضور مسئولان و نمایندگان شرق استان در گرگان برگزار شد و مقرر شد طرح‌ها، نقشه‌ها و برآوردهای مالی خسارت‌ها تکمیل و در قالب گزارشی برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارسال شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اقدامات اولیه برای بازسازی و برقراری ارتباط در محورهای آسیب‌دیده انجام شده است، اما اجرای عملیات اساسی به تأمین اعتبار و صدور مجوزهای لازم نیاز دارد و این موضوع از طریق سازمان راهداری و سایر منابع اعتباری پیگیری می‌شود.

مصدقی با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های امسال به راه‌های استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، خسارت سیلاب به راه‌های گلستان حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که بخش قابل‌توجهی از آن به سیلاب‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه مربوط می‌شود.