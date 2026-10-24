سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در شهرک ظفر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۱۵ ظهر روز شنبه دوم آبان‌ماه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و بررسی‌های اولیه نشان داد که آتش‌سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی رخ داده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به احتمال گسترش حریق تصریح کرد: آتش در حال سرایت به بخش‌های دیگر ساختمان بود که نیروهای عملیاتی برای مهار آن وارد عمل شدند.

قادری ادامه داد: آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره پنج و هفت با حضور در محل، حریق را مهار کردند و مانع از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت، خاطرنشان کرد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسی‌ها مشخص خواهد شد.