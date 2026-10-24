به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش با اشاره به وضعیت بارش‌ها در نخستین ماه سال آبی جاری گفت: بارش مهرماه در مجموع حدود ۴ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بود؛ اما نکته مهم، توزیع نامتوازن بارش‌ها در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: تغییرات اقلیمی، پدیده ال‌نینو و سایر شاخص‌های اقلیمی بر الگوی بارش‌ها تأثیر گذاشته‌اند و موجب شده‌اند بارندگی‌ها در برخی مناطق به‌صورت نقطه‌ای و در بازه‌های زمانی کوتاه رخ دهند.

تاجبخش با اشاره به بارش‌های شدید در استان گلستان و محدوده بین شهرستان‌های خوی و سلماس در آذربایجان غربی گفت: در برخی مناطق، بارش‌های شدید خسارات و تلفات به دنبال داشته‌اند؛ در حالی که در فاصله‌ای کوتاه از کانون بارش، ایستگاه‌های باران‌سنجی بارشی ثبت نکرده‌اند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت می‌توانند به سیلاب‌های ناگهانی منجر شوند؛ ازاین‌رو، آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت منابع آب و مقابله با مخاطرات جوی ضروری است.

ادامه بارش‌های فراتر از نرمال در آبان

تاجبخش با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای هفته‌های آینده اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌بینی، هفته‌های سوم و چهارم آبان، به‌ویژه در نیمه غربی کشور، نسبتاً پربارش خواهند بود.

وی افزود: در روزهای پیش رو، بخش‌هایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر، ابتدا سواحل غربی و سپس سواحل شرقی خزر و مناطق شمالی خراسان‌ها تحت تأثیر سامانه‌های بارشی قرار می‌گیرند. در ادامه نیز فعالیت این سامانه‌ها به بخش‌هایی از غرب کشور گسترش می‌یابد.

به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور، سامانه بارشی دیگری نیز در پایان هفته به کشور نزدیک می‌شود که فعالیت آن بیشتر در مناطق غرب و شمال غرب متمرکز خواهد بود.

تاجبخش با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌های بیش از نرمال در آبان ادامه داشته باشد، هشدار داد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها دور از انتظار نیست و لازم است مردم و دستگاه‌های مسئول به هشدارهای رسمی هواشناسی توجه کنند.

ال‌نینو به‌تنهایی تضمین‌کننده بارش نیست

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نقش ال‌نینو در شرایط بارشی ایران گفت: این پدیده به‌تنهایی به معنای افزایش بارش در کشور نیست و تحقق بارش‌های مناسب به همراهی سایر شاخص‌های اقلیمی و فعالیت سامانه‌های مدیترانه‌ای نیز بستگی دارد.

تاجبخش تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین را از عوامل مؤثر بر تغییر الگوی بارش‌های کشور دانست و افزود: حتی با وجود پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال، مدیریت منابع آب در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، صنعت و شرب، باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت باز نگه داشتن مسیر رودخانه‌ها، لایروبی و جمع‌آوری موانع مسیر عبور آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مناسب مسیرهای جریان آب می‌تواند به کاهش خسارات و تلفات ناشی از بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت کمک کند.