علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع دو حادثه آتش سوزی در سمنان طی روز شنبه اظهار کرد: آتش‌نشانان در پی اعلام حریق در یک واحد تجاری اغذیه در محدوده مسکن مهر به محل اعزام شدند و اقدامات لازم را برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به واحدهای مجاور انجام دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد کانون اصلی حریق در قسمت فر این واحد تجاری بوده است که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره پنج با حضور در محل، آتش را مهار کردند این عملیات با مشارکت پنج نیروی عملیاتی و استفاده از دو دستگاه خودروی اطفایی انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان همچنین از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی نیمه‌کاره در همین محدوده خبر داد و تصریح کرد: این حادثه پس از اعلام شهروندان به سامانه ۱۲۵، به نیروهای آتش‌نشانی گزارش شد و دو آتش‌نشان برای بررسی و مهار حریق به محل اعزام شدند.

تاج آبادی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی اولیه درباره علت این حادثه بیان کرد: شواهد اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی در ساختمان نیمه‌کاره عمدی بوده و افراد ناشناس با به آتش کشیدن تعدادی مبل و لاستیک خودرو در بخشی از ساختمان، موجب بروز حریق شدند.

وی با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده افزود: این ساختمان فاقد حفاظ، در ورودی و علائم هشداردهنده یا تابلوی ورود ممنوع بوده است؛ شرایطی که می‌تواند زمینه ورود افراد، به‌ویژه کودکان، و وقوع حوادث خطرناک را فراهم کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان هشدار داد: تردد در ساختمان‌های نیمه‌کاره، به‌خصوص در ساعات تاریکی شب، خطراتی مانند سقوط در چاله آسانسور و بروز حوادث جبران‌ناپذیر را به همراه دارد و لازم است شهروندان از ورود به این اماکن خودداری کنند.

تاج‌آبادی در پایان از مالکان و سازندگان خواست: با نصب در و حفاظ، مسدود کردن مسیرهای ورود و نصب علائم هشداردهنده، نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه‌کاره اقدام کنند و مانع ورود افراد غیرمسئول به این فضاها شوند.

وی همچنین بر رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات پخت‌وپز و وسایل حرارتی در واحدهای صنفی تأکید کرد.