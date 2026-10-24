امام جمعه و استاندار کرمانشاه: کسب ۴ مدال پاراآسیایی مایه افتخار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در پیامی مشترک، افتخارآفرینی ورزشکاران استان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفتند و این موفقیت‌ها را نشانه‌ای از اراده، پشتکار و توانمندی فرزندان کرمانشاه دانستند.

در این پیام، کسب مدال طلای مهران نیکویی‌مجد و مدال‌های نقره محمدطاها بیگ‌رضایی و هرمز صیدی در رشته پرتاب وزنه و همچنین مدال نقره علی الفت‌نیا در رشته پرش طول، دستاوردی ارزشمند برای ورزش استان و مایه افتخار مردم کرمانشاه عنوان شده است.

امضاکنندگان پیام با اشاره به نقش این موفقیت‌ها در معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان تأکید کردند: درخشش ورزشکاران کرمانشاهی بار دیگر نام این استان را در عرصه ورزش قهرمانی آسیا مطرح کرد و نشان داد که محدودیت‌ها نمی‌توانند مانع اراده و عزم انسان‌های پرتلاش برای رسیدن به موفقیت شوند.

در ادامه این پیام، موفقیت قهرمانان حاصل سال‌ها تمرین، تلاش، صبوری و پشت سر گذاشتن دشواری‌ها توصیف شده و بر شایستگی آنان برای دریافت بالاترین مراتب تقدیر و قدردانی تأکید شده است.

غفوری و حبیبی همچنین ابراز امیدواری کردند که افتخارآفرینی ورزشکاران استان، انگیزه‌ای برای نسل جوان باشد تا با تلاش و پشتکار، مسیر موفقیت را دنبال کنند و برای دستیابی به قله‌های بالاتر در عرصه‌های مختلف گام بردارند.

در پایان این پیام، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه ضمن تبریک این دستاوردها به ورزشکاران، خانواده‌های آنان، جامعه ورزش استان و مردم کرمانشاه، از خداوند متعال تداوم موفقیت قهرمانان و برافراشته ماندن پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست جوانان کشور را خواستار شدند.