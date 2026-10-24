طهماسبی: مهاجرت و اشتغال فصلی در سرشماری جمعیت لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان گلستان که به‌صورت وبیناری و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا اظهار کرد: استفاده از داده‌های ثبتی و زیرساخت‌های الکترونیکی، امکان جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات را با دقت و کارآمدی بیشتری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مؤثر و حکمرانی مطلوب به اطلاعات دقیق و قابل استناد نیاز دارد، افزود: دسترسی به داده‌های معتبر در حوزه‌های هویتی، آموزشی، اشتغال و مسکن، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای دارد.

استاندار گلستان، شناخت ترکیب جمعیت، وضعیت سکونت خانوارها، سطح سواد و تحصیلات، شرایط اشتغال و ویژگی‌های واحدهای مسکونی را از اهداف مهم سرشماری برشمرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی مردم قرار گیرد.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی در اجرای سرشماری اظهار کرد: اطلاعات فردی و خانوادگی جمع‌آوری‌شده براساس قانون، محرمانه است و باید صرفاً در چارچوب اهداف آماری و برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: آگاهی مردم از نحوه استفاده از اطلاعات و اطمینان از حفظ محرمانگی آن‌ها، زمینه مشارکت بیشتر خانوارها در سرشماری را فراهم می‌کند؛ چراکه هدف این طرح، شناخت دقیق شرایط جمعیتی و فراهم کردن بستر لازم برای بهبود خدمات عمومی است.

استاندار گلستان با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی و جمعیتی این استان اظهار کرد: مهاجرت نیروی کار، اشتغال فصلی، حضور اتباع خارجی و جابه‌جایی جمعیت عشایری از جمله موضوعاتی است که باید در فرآیند سرشماری با دقت بررسی شود.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی گلستان سهم مهمی در اشتغال استان دارد، افزود: به دلیل ماهیت فصلی بخشی از فعالیت‌های کشاورزی، لازم است وضعیت اشتغال افراد به‌درستی ثبت شود تا اطلاعات به‌دست‌آمده تصویری دقیق از شرایط بازار کار استان ارائه دهد.

طهماسبی همچنین با اشاره به حضور عشایر استان‌های همجوار در گلستان، بر ضرورت تعیین دقیق نحوه ثبت جمعیت کوچنده تأکید کرد و گفت: توجه به الگوی جابه‌جایی این جمعیت می‌تواند از بروز خطا در ثبت و محاسبه جمعیت استان جلوگیری کند.

وی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را یکی دیگر از الزامات اجرای موفق سرشماری دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به پوشش اینترنت در برخی مناطق باید شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود تا خانوارها در مناطق مختلف استان امکان دسترسی به بسترهای اینترنتی سرشماری را داشته باشند.

استاندار گلستان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی تأکید کرد و گفت: هرچه اطلاعات جمع‌آوری‌شده دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های جمعیتی و اقتصادی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم افزایش می‌یابد.