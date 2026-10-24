رستمی: ناوگان راهداری بوشهر برای زمستان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقای آمادگی برای فصل بارندگی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه تأمین تجهیزات، تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر، افزود: در این راستا، چهار دستگاه کامیونت هیوندای خریداری و با نصب اتاق‌های تخصصی راهداری به تجهیزات مورد نیاز برای عملیات میدانی مجهز شده‌اند.

رستمی ادامه داد: این کامیونت‌ها به امکاناتی از جمله موتور برق، سیستم کارواش، دستگاه هوابرش، موتور جوش و سایر تجهیزات تخصصی مورد نیاز نیروهای راهداری مجهز هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به تقویت ناوگان ماشین‌آلات سنگین بیان کرد: دو دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی نیز به تجهیزات راهداری استان اضافه شده است.

وی اعتبار خرید این هفت دستگاه ماشین‌آلات را ۷۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی اعلام کرد و گفت: این تجهیزات با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی و بهبود توان پاسخگویی به نیازهای راهداری تأمین شده‌اند.

آمادگی ۲۱۰ دستگاه ماشین‌آلات برای طرح زمستانی

رستمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نگهداری و بازسازی تجهیزات راهداری اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۲۴ دستگاه ماشین‌آلات تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند و ۱۷۶ مورد تعمیرات جزئی نیز برای حفظ آمادگی تجهیزات انجام شد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۱۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری استان بوشهر با آمادگی عملیاتی مناسب، برای آغاز و اجرای طرح راهداری زمستانی آماده‌به‌کار هستند.