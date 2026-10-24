به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از علیرضا بخت، ملی‌پوش پاراتکواندو استان بوشهر و دارنده مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، عصر شنبه با حضور معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت تکواندو و جمعی از مسئولان در فرودگاه بین‌المللی شهدای بوشهر برگزار شد.

علیرضا بخت پس از ورود به بوشهر، ضمن قدردانی از اداره‌کل ورزش و جوانان استان و هیئت تکواندو برای حمایت‌های انجام‌شده در مسیر کسب این مدال اظهار کرد: این موفقیت حاصل شش ماه تلاش مستمر بود.

وی افزود: در این رقابت‌ها حریفانی از ازبکستان و ایران را پشت سر گذاشتم و در دیدار فینال نیز با شکست حریف سرسخت کره‌ای به مدال طلا دست یافتم.

ملی‌پوش طلایی پاراتکواندو استان بوشهر با اشاره به هدف آینده خود گفت: هدفم کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۸ آمریکا است و برای رسیدن به این هدف تلاش خواهم کرد.

مهدی بهرام‌زاده، معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز با قدردانی از حمایت خانواده این ورزشکار و هیئت تکواندو در مسیر کسب این افتخار، بر تداوم پشتیبانی از این ملی‌پوش تأکید کرد.

وی افزود: حمایت مستمر اداره‌کل ورزش و جوانان استان از این ورزشکار برای حضور در آوردگاه پارالمپیک ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

بهرام‌زاده همچنین ابراز امیدواری کرد مسئولان استان نیز با حمایت از علیرضا بخت، زمینه موفقیت او در رقابت‌های پیش رو را فراهم کنند.

جلال سیدمردانی، رئیس هیئت تکواندو استان بوشهر نیز با قدردانی از تلاش‌های این ورزشکار اظهار کرد: علیرضا بخت موفقیت‌های مسابقات بین‌المللی، جهانی و آسیایی را کسب کرده است و امیدواریم در پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز بتواند به خوش‌رنگ‌ترین مدال این رقابت‌ها دست یابد.