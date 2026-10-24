برخورد قانونی با متخلفان تخلیه غیرمجاز پسماند ساختمانی در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی عصر شنبه در پی ضرورت صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و نازیبایی سیمای شهری همراه با شهردار و عوامل پلیس پیشگیری با حضور میدانی وضعیت انباشت پسماند و نخاله‌های ساختمانی در محدوده انتهای بلوار سلامت و مسکن مهر را مورد بررسی قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه این مکان‌ها نباید به محلی برای تخلیه خودسرانه پسماند تبدیل شوند، اظهار کرد: با افرادی که اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله و پسماند ساختمانی در این محدوده‌ها می‌کنند، برخورد قانونی انجام می‌شود، برخوردی که شامل توقیف خودرو، انتقال آن به پارکینگ و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خواهد بود.

معاون دادستان ملایر بر ضرورت نظارت مستمر و رصد دقیق این نقاط تاکید کرد و خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تکرار تخلفات شد و ادامه داد: وضعیت این محدوده‌ها به صورت مستمر مورد توجه و نظارت قرار خواهد گرفت تا از تبدیل مجدد آن‌ها به کانون انباشت غیرمجاز زباله و نخاله جلوگیری شود.

کریمی تصریح کرد: بلوار سلامت و محدوده مسکن مهر محل تخلیه خودسرانه نخاله و پسماند نیست و هیچ کس نمی‌تواند با بی‌توجهی به حقوق شهروندان، محیط زیست و پاکیزگی شهر را قربانی تخلف خود کند.

وی گفت: صیانت از حقوق عامه و مقابله با رفتارهایی که سلامت عمومی و محیط زندگی شهروندان را تهدید می‌کند، مستلزم برخورد قانونی، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های مرتبط است رویکردی که دادستانی ملایر بر تداوم آن تاکید دارد.