به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پدل‌برد و کیبل‌اسکی آقایان و بانوان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش در دهکده گردشگری بوشهر برگزار شد و ورزشکاران در گروه‌ها، رده‌ها و ماده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در مسابقات کیبل‌اسکی گروه A آقایان، ایمان تنگستانی مقام نخست را کسب کرد، امین قنبری دوم شد و شایان عیسوندی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در گروه B آقایان نیز ارشیا امیری عنوان قهرمانی را به دست آورد و علی‌سینا زارعی و علی پیروز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان مسابقات کیبل‌اسکی، اناشید وزیری، حدیث زائری و آرزو خردمند عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رقابت‌های کیبل‌اسکی زیر ۱۲ سال، آریا قنبری مقام نخست را به دست آورد و رادین زارعی در جایگاه دوم قرار گرفت.

در رشته پدل برد در مسابقات ۲۰۰ متر و ۲ هزار متر آقایان و بانوان در مسافت۰ ۲۰۰ متر آرش سنا، هادی دریایی نژاد و علی زارعی، تورینگ ۲۰۰۰ متر عارف دودمان، عباس سیفی و حسام ابراهیمی، در بخش تورینگ ۲۰۰ متر آقایان عارف دودمان ، علرضا امیری و عارف میر جهان مردی مقام های اول تا سوم این رقابتها را کسب کردند. در بخش ریس ۲۰۰ متر هادی دریایی نژاد، سینا آرش و محمد طاهری اول تا سوم شدند.

در ماده تورینگ ۲ هزار متر، عارف دودمان، عباس سیفی و حسام ابراهیمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در تورینگ ۲۰۰ متر آقایان، عارف دودمان قهرمان شد و علیرضا امیری و عارف میرجهان‌مردی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در ماده ریس ۲۰۰ متر آقایان نیز هادی دریایی‌نژاد عنوان نخست را به دست آورد و سینا آرش و محمد طاهری دوم و سوم شدند.

در رقابت‌های بانوان، هدی زرافراز در ماده تورینگ ۲۰۰ متر مقام نخست را کسب کرد و فرزانه مکارم و زیبا موجی به ترتیب دوم و سوم شدند. در ماده ریس ۲۰۰ متر بانوان نیز نگین زنده‌بودی و فاطمه زنده‌بودی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند.