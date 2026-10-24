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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

آخرین خبر از وضعیت اعزام تراکتور به امارات؛ هنوز مشکل حل نشده است!

آخرین خبر از وضعیت اعزام تراکتور به امارات؛ هنوز مشکل حل نشده است!

فدراسیون از تداوم پیگیری ها برای اخذ مجوزهای مربوط به سفر تیم تراکتور ایران به امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون درباره اعزام نمایندگان باشگاهی ایران به رقابت های آسیایی عنوان کرد: فدراسیون کشورمان با فدراسیون فوتبال امارات مکاتبات متعددی دراین باره به شکل فشرده داشته که نامه های مرتبط با آن به استحضار عموم رسیده است.

همچنین قبل و بعد از کنگره AFC هم ریاست فدراسیون موضوع را با همتایان اماراتی و مدیران مربوطه در کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری کردند و موضوع باشگاه تراکتور ایران را مدنظر داشتند که همین امر تا این لحظه هم ادامه دارد و مباحث مرتبط با تراکتور در حال پیگیری است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون تصریح کرد: تماس ها و جلسات مربوطه از سمت ارکان ذیربط در فدراسیون به رغم مقدورات و محذورات ادامه داشته و موارد به صورت منظم به استحضار باشگاه تراکتور ایران رسیده و خواهد رسید.

کد مطلب 6988458

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