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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

مناطق مشخصی از اهواز و شیبان یکشنبه بدون گاز می‌شوند

مناطق مشخصی از اهواز و شیبان یکشنبه بدون گاز می‌شوند

اهواز - شرکت گاز استان خوزستان اعلام کرد: جریان گاز در بخش‌هایی از شهرستان‌های اهواز و شیبان روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به دلیل توسعه و تعمیرات شبکه گازرسانی به‌صورت موقت قطع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز در منطقه عین‌دو اهواز، روبروی خیابان ۱۵، به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی از ساعت هفت صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

همچنین جریان گاز در کوی شهید بهشتی شهرستان شیبان، محدوده خیابان هشت تا ۱۴ نیز به دلیل انجام تعمیرات اضطراری شبکه گازرسانی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح همان روز قطع می‌شود.

شرکت گاز خوزستان از مشترکان این مناطق خواسته است: در مدت زمان اعلام‌شده از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری شامل کنتور و رگولاتور خودداری کنند و شیرهای مصرف داخلی منازل و اماکن خود را تا زمان وصل مجدد گاز و تحویل آن از سوی ماموران امداد گاز بسته نگه دارند.

مشترکان برای دریافت خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 6988459

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