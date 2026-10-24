به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی نسب عصر شنبه سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عمومی و برخورد بدون ارفاق با متخلفان تأکید کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی و رهنمودهای امیرالمؤمنین(ع) درباره حفاظت از بیت‌المال، جدیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیگیری امور و اجرای مصوبات قانونی را ضروری دانست.

رجایی نسب حضور مستقیم مدیران در جلسات تخصصی را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و عملیاتی عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی مشکلات و رفع موانع موجود شد.

برخورد قاطع با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی

رئیس کل دادگستری فارس با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده درباره کاهش ۷۴ درصدی آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی، بر برخورد قاطع با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی تأکید کرد.

رجایی‌نسب با بیان اینکه در برخورد با مرتکبان این جرایم ارفاقی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: قضات در چارچوب قانون و با اعمال مجازات‌های حداکثری با عاملان این اقدامات برخورد خواهند کرد.

رفع دوگانگی در مدیریت اراضی ملی

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع ساختاری در مدیریت اراضی، دوگانگی در تولیت و مدیریت این عرصه‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست و بر لزوم رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین تکمیل نقشه‌های کاداستر را یکی از الزامات اساسی حفاظت از اراضی ملی برشمرد و گفت: تعیین دقیق حدود مالکیت‌ها، نظارت مؤثرتر، رسیدگی سریع‌تر و سرکشی مستمر به اراضی ملی را امکان‌پذیر می‌کند.

ضرورت اجرای کامل مصوبات شورا

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی قابل توجیه نیست، خواستار تلاش مضاعف مدیران برای اجرای کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال شد.

وی جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و زمین‌خواران را از اولویت‌های صیانت از اراضی ملی دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر مصوبات برای حفاظت از حقوق عمومی تأکید کرد.